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"Sağlık turizmi geliri wellness ile yüzde 20 artırılabilir"

TYD Başkan Yardımcısı Çakır, "Wellness ile Türkiye'nin halihazırda yıllık 6 milyar dolar olan sağlık turizmi geliri yüzde 20 civarında artırılarak 7,5 milyar dolara yükseltilebilir." dedi.

"Sağlık turizmi geliri wellness ile yüzde 20 artırılabilir"

TYD Başkan Yardımcısı Çakır, "Wellness ile Türkiye'nin halihazırda yıllık 6 milyar dolar olan sağlık turizmi geliri yüzde 20 civarında artırılarak 7,5 milyar dolara yükseltilebilir." dedi.

30 Mayıs 2017 Salı 12:01
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"Sağlık turizmi geliri wellness ile yüzde 20 artırılabilir"

İSTANBUL -  Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD) Başkan Yardımcısı Recai Çakır, Türkiye'nin, sağlık turizminde 5'inci sırada yer almasına karşın wellness olarak bilinen sağlıklı yaşamda çok gerilerde kaldığını belirterek, wellness ile Türkiye'nin halihazırda yıllık 6 milyar dolar olan sağlık turizmi gelirinin yüzde 20 artışla 7,5 milyar dolara yükseltilebileceğini bildirdi.

Recai Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin görünmeyen en büyük ihracat alanlarından turizmin 96 milyar dolarlık GSYH ve 2,1 milyon kişilik istihdamla ülkenin en büyük üçüncü sektörü olduğunu söyledi.

Büyüme oranı 2009-2014'te ortalama yüzde 12'yi bulan sektörün 2014'de 37 milyar dolarlık ihracatla Türkiye'nin önemli güçlerinden olduğunu belirten Çakır, sektörün son 2 yıldır ciddi kayıplar yaşadığını, 2014'te dünyada 6'ncı sırada olan Türkiye'nin geçen yıl 15'inci sıraya kadar gerilediğini bildirdi.

Çakır, Türkiye'nin, uluslararası turizm rekabetçilik endeksinde 141 ülke arasında 44'üncü sırada yer aldığını ve potansiyelini yansıtmadığını ifade ederek, 2014'teki 36 milyon 837 bin 900 yabancı turist sayısına karşılık 34 milyon dolar gelir elde edildiğini kaydetti.

"Tesislerimiz buna (wellness) için hazır"

Recai Çakır, Türkiye'nin yıllardır deniz-kum-güneş ve tarihi yerlerin öncelikli olduğu klasik turizmi ön plana çıkardığını ifade ederek, turistlerin en çok İstanbul, Antalya ve Muğla'yı tercih ettiğini söyledi.
Türkiye'de son yıllarda turizmin çeşitlenmeye başladığını dile getiren Çakır, "Turizm vizyonumuzu bir an önce değiştirmemiz gerekiyor. Türkiye, şu anda sağlık turizmi alanında 5'inci sırada bulunuyor. Fakat yolumuz daha uzun. Türkiye, son 15 yılda çok yol kat etmesine rağmen daha çok çalışmamız gerekiyor." dedi. 

Recai Çakır, son dönemde sağlıklı yaşam sektörünün insanların bilgilenmesi, daha uzun ve kaliteli yaşama isteği nedeniyle büyüme gösterdiğine işaret ederek, wellness otellerine gelen misafirlerin her yönüyle bilinçlenmiş, yenilenmiş olarak evlerine döndüğünü anlattı.
Dünyada wellness ekonomisinin 3,7 trilyon dolarlık hacme ulaştığını, bunun 563 milyar dolarlık bölümünün wellness turizmine ayrıldığını bildiren Çakır, Türkiye'nin sağlık turizminde 5'inci sırada yer almasına rağmen wellness'te çok gerilerde olduğunu söyledi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Turizmi
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