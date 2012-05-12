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"Sağlık serbest bölgeleri" kuruluyor

Sağlık, Kültür ve Turizm, Ekonomi bakanlıkları ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin sağlık serbest komisyonları çalışmaları tamamladı

"Sağlık serbest bölgeleri" kuruluyor

Sağlık, Kültür ve Turizm, Ekonomi bakanlıkları ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin sağlık serbest komisyonları çalışmaları tamamladı

12 Mayıs 2012 Cumartesi 13:00
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DİYARBAKIR - Sağlık, Kültür ve Turizm, Ekonomi bakanlıkları ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan komisyonun, sağlık serbest bölgeleri konusundaki çalışmalarını tamamladığı bildirildi.

Diyarbakır'da düzenlenen ''1. Uluslararası Diyarbakır Sağlık Turizmi Kongresi''ne katılan Dursun Aydın, "Kurulacak sağlık serbest bölgeleri, bünyesinde hastaneler, üniversiteler, termal tesisleri, rehabilitasyon merkezleri ve konaklama tesislerinin yer alacağı yaklaşık 50-100 dönüm alandan oluşan büyük bir köy gibi olacak" diye konuştu.
Malezya, Kostarika, Brezilya ve Suudi Arabistan'ın sağlık serbest bölgeleri çalışmalarını konuşmaya başladığı bilgisini veren Aydın, ''Bizden sonra muhtemelen önümüzdeki yıllarda bu bölgelerden çok sayıda görmek mümkün olacak. Türkiye sağlık serbest bölgesinde, büyüklüğü ve kapsamı bakımından dünyaya örnek olacak'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 12.05.2012 05:01
Anahtar Kelimeler:
Sağlık
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