"Sağlık serbest bölgeleri" kuruluyor

DİYARBAKIR - Sağlık, Kültür ve Turizm, Ekonomi bakanlıkları ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan komisyonun, sağlık serbest bölgeleri konusundaki çalışmalarını tamamladığı bildirildi.



Diyarbakır'da düzenlenen ''1. Uluslararası Diyarbakır Sağlık Turizmi Kongresi''ne katılan Dursun Aydın, "Kurulacak sağlık serbest bölgeleri, bünyesinde hastaneler, üniversiteler, termal tesisleri, rehabilitasyon merkezleri ve konaklama tesislerinin yer alacağı yaklaşık 50-100 dönüm alandan oluşan büyük bir köy gibi olacak" diye konuştu.

Malezya, Kostarika, Brezilya ve Suudi Arabistan'ın sağlık serbest bölgeleri çalışmalarını konuşmaya başladığı bilgisini veren Aydın, ''Bizden sonra muhtemelen önümüzdeki yıllarda bu bölgelerden çok sayıda görmek mümkün olacak. Türkiye sağlık serbest bölgesinde, büyüklüğü ve kapsamı bakımından dünyaya örnek olacak'' dedi.