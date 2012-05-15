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''Sağlık için, Sağlıklı Süt için'' kampanyası

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Ünal:''Sağlıklı beslenme için UHT işleminden geçmiş, uygun koşullarda saklanan sütlerin tüketilmesi gerekiyor''

''Sağlık için, Sağlıklı Süt için'' kampanyası

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Ünal:''Sağlıklı beslenme için UHT işleminden geçmiş, uygun koşullarda saklanan sütlerin tüketilmesi gerekiyor''

15 Mayıs 2012 Salı 16:34
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''Sağlık için, Sağlıklı Süt için'' kampanyası

MERSİN - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Serhat Ünal, sağlıklı beslenme için UHT işleminden geçmiş, uygun koşullarda saklanan sütlerin tüketilmesi gerektiğini bildirdi.

Sağlıklı süt tüketiminin önemi ve açık sütün sağlık açısından yarattığı tehlikeler konusunda toplumun bilinçlenmesine katkı sağlamak amacıyla başlatılan ''Sağlık için, Sağlıklı süt için'' kampanyası çerçevesinde Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Yerleşkesi'ndeki (MEÜ) Uğur Oral Kültür Merkezi'nde seminer düzenlendi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Serhat Ünal, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Tetra Pak tarafından yürütülen ve sunuculuğunu Toprak Sergen'in yaptığı seminerde, sütün sağlıklı bir gıda olmasına rağmen, uygun koşullarda saklanmadığı zaman mikroorganizmalara açık hale geldiğini söyledi.

Bu mikroorganizmaların da pek çok enfeksiyon hastalığına yol açtığını belirten Ünal, bu konuda, farklı zamanlarda Türkiye'nin farklı kentlerinde açık sütle ilgili pek çok araştırma yapıldığını belirtti. Ünal, sonuçların da sağlık açısından son derece ''vahim denecek'' tablolar içerdiğini ifade etti.

-150 farklı noktana alınan sokak sütü değerlendirildi-

Hacettepe Üniversitesi tarafından yapılan ''Ankara Piyasasında Satılan, İşlem Görmüş (UHT ve pastörize) ve Görmemiş (sokak) Sütlerin Makro-Besin Değeri ve Mikrobiyolojik Açıdan Değerlendirilmesi'' araştırmasından bazı kesitler sunan Prof.Dr. Ünal, şunları kaydetti:

''Araştırma kapsamında 150 farklı noktadan alınan sokak sütünü değerlendirdik. Bu araştırma sonuçlarına göre, uluslararası standartlarda 1 mililitre sütte kabul edilebilir bakteri miktarı 500 iken incelenen açık süt örneklerinde bu sayının 100 bine kadar yükseldiği ortaya çıktı. Yine aynı araştırma sonuçları açıkta satılan pek çok süt örneğinde, süte yüksek oranda nişasta ve su karıştırıldığını da ortaya koydu.''

Sokaktan alınan sütü mikroplardan arındırmak için, 90-95 derecede 10-15 dakika kaynatmanın mikropların tamamını öldürmeyebileceğine dikkati çeken Ünal, ''Öte yandan süt kaynatılınca içindeki besin değerlerini önemli oranda kaybederek, bir özelliği olmayan beyaz bir sıvı haline gelir. Sağlıklı beslenme için UHT işleminden geçmiş, uygun koşullarda saklanan sütlerin tüketilmesi gerekiyor. Uzun ömürlü sütlerde hiçbir katkı maddesi de bulunmamaktadır. Bu sütler besin değerini ve tazeliğini aylarca korumaktadır''

Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Tanju Besler de günde 2 bardak süt içen çocukların günlük vitamin ve mineral gereksinimlerinin büyük bir kısmının karşılandığını kaydetti.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Muhittin Yıldırım da bu sene 11'nci yılını kutlayan platformun, süt tüketimin artırılması ve alışkanlığının kazanılması, açık süt ve ürünlerinin zararları konularında kamuoyunu bilinçlendirdiğini söyledi.

Yaklaşık 6,5 milyon kişiye ulaştıklarını ifade eden Yıldırım, hedeflerinin Türkiye nüfusunun yarısına ulaşmak olduğunu kaydetti.

Tetra Pak Türkiye Süt Kategorisi Pazarlama Uzmanı Nevra Özbakım ise sütün insan sağlığı açısından önemine değindi.

İnsan sağlığı için gerekli olan sütün işlenmesi ve paketlenmesi konusunda kendilerine büyük sorumluluk yüklendiğini vurgulayan Özbakım, ''Sağlığı tehdit eden açık süt tüketiminin önlenmesi ve toplumun bu yönde bilinç kazanması amacıyla 2001'den bu yana 68 ilde seminer düzenledik'' dedi.

Özbakım, kampanya çerçevesinde 2 ay boyunca Mersin halkına açık süt tüketmenin yaratabileceği riskler ve sağlıklı bir gelecek için sağlıklı süt tüketilmesi gerekliliğinin çeşitli aktivitelerle anlatılacağını sözlerine ekledi.

AA

Son Güncelleme: 15.05.2012 08:36
Anahtar Kelimeler:
Sağlık IçinSağlıklı Süt Için Kampanyası
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