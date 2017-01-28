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Sağlık çalışanlarına 'yıpranma payı' için hazırlıklar tamamlandı

Sağlık Bakanı Akdağ, sağlık çalışanlarının merakla beklediği yıpranma paylarına ilişkin hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "Ekonomi yönetimini razı edeceğim ve bunu yapacağız." dedi.

Sağlık çalışanlarına 'yıpranma payı' için hazırlıklar tamamlandı

Sağlık Bakanı Akdağ, sağlık çalışanlarının merakla beklediği yıpranma paylarına ilişkin hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "Ekonomi yönetimini razı edeceğim ve bunu yapacağız." dedi.

28 Ocak 2017 Cumartesi 14:05
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Sağlık çalışanlarına 'yıpranma payı' için hazırlıklar tamamlandı

ANKARA 

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının da yıpranma payından yararlanması için kanun maddesinin hazır olduğunu bildirdi. 

Akdağ, "Maliye Bakanımız ve ekonomi yönetimimizin kabulünü bekliyoruz. Bu hususta Sayın Cumhurbaşkanımızın da daha önce sağlık çalışanlarına, 'bunu yapacağız' şeklinde bir vaadi olmuştu. Ekonomi yönetimini razı edeceğim ve bunu yapacağız inşallah. Mesele o noktaya gelmiş durumda." ifadesini kullandı.

Sağlıkta Dönüşüm Programının ikinci fazında, yapılacak değişiklikler hakkında da bilgi veren Bakan Akdağ, kamudan ayrılıp özel sektöre gitmek isteyen hekimler için bir düzenleme yapacaklarına işaret etti.

Kamudan ayrılıp özele geçmek isteyen hekimlerin yerine yeni bir atama yapılması gerektiğini vurgulayan Akdağ, "Ben falanca özel hastaneye geçeceğim diyen hekim üç ay önceden haber vermeli ve bizde çalışmaya devam etmeli. Biz de o arada eksikliği tamamlamalıyız. Aksi takdirde onun ayrıldığı yerde ciddi boşluk doğuyor." dedi.

Acil sağlık hizmetlerinde yapılacak çalışmalara da değinen Akdağ, gece uçuşu ile ilgili bazı sorunların ortaya çıktığını, bunları ortadan kaldırmak için gayret ettiklerini ve hava ambulans sistemini güçlendirdiklerini belirtti.

Özellikle İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde ambulans sayılarını artırdıklarını ifade eden Akdağ, büyükşehirlerde ve metropol kentlerde de hareketli 112 acil hizmet birimlerinin göreve başladıklarına dikkati çekti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
SağlıkÇalışanAkdağ
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