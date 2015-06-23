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Sağlık çalışanları katılım payı ödemeyecek

Sağlık Sen Genel Başkanı Memiş, sağlık personelinin zorunlu periyodik sağlık kontrolleri için katılım payı ödemeyeceklerini bildirdi

Sağlık çalışanları katılım payı ödemeyecek

Sağlık Sen Genel Başkanı Memiş, sağlık personelinin zorunlu periyodik sağlık kontrolleri için katılım payı ödemeyeceklerini bildirdi

23 Haziran 2015 Salı 11:30
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Sağlık çalışanları katılım payı ödemeyecek

ANKARA - Sağlık-Sen'in Kurum İdari Kurul Toplantısı'nda önerdiği " sağlık çalışanlarının katılım payı alınmaması" talebi, kabul edilerek uygulamaya geçti. Buna göresağlık personeli, yaptırılan zorunlu sağlık kontrollerinde muayene katılım payı ödemeyecek.

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu gereği yılda iki defa yapılan Kurum İdari Kurul toplantılarına genel yetkili sendika olarak katılan Sağlık-Sen'in Genel Başkanı Metin Memiş, yaptığı yazılı açıklamada,  sağlık çalışanlarının zorunlu periyodiksağlık kontrolleri için muayene ve tetkik yaptırdıklarını belirtti.

Çalışan sağlığına yönelik sağlık harcamalarının, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı gereği işveren tarafından karşılanması gerektiğini aktaran Memiş, şunları kaydetti:

"Bu sebeple  sağlık çalışanlarının muayene ve tetkiklerinden alınan katılım payının da işvereni konumundaki Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından ödenmesi gerektiğini ifade ettik. Kurum İdari Kurul toplantısında talebimiz kabul edildi vesağlık çalışanlarından katılım payı alınmaması karara bağlandı. Sağlık çalışanlarımız kendi iradeleri dışında yaptırmak zorunda kaldıkları bu muayene ve tetkiklerden dolayı bir mali kayıp yaşamayacak."

AA

Son Güncelleme: 23.06.2015 10:19
Anahtar Kelimeler:
önce VatanKatılım Payı
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