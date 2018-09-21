Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
97287
ALTIN
243.845
DOLAR
6.2627
STERLİN
8.2713
EURO
7.3824
Uludağ'da kaybolan 4 öğrenci kurtarıldı
Uludağ'da kaybolan 4 öğrenci kurtarıldı
Evkur Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek
Evkur Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor'u...
DFDS, İstanbul'da yazılım geliştirme merkezi kuracak
DFDS, İstanbul'da yazılım geliştirme merkezi...
2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası başlıyor
2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası...
Adana'da aranan hükümlü operasyonla yakalandı
Adana'da aranan hükümlü operasyonla yakalandı

Sağlık çalışanları bir araya geldi

Sağlık-Sen'e bağlı çalışanlar İstanbul'da buluştu.

Sağlık çalışanları bir araya geldi

Sağlık-Sen'e bağlı çalışanlar İstanbul'da buluştu.

21 Eylül 2018 Cuma 09:10
8 Okunma
Sağlık çalışanları bir araya geldi

İSTANBUL

Sağlık-Sen İstanbul 4 No'lu Şubesince düzenlenen Zeytinburnu'ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisi'nde sağlık çalışanlarıyla katıldığı istişare toplantısında konuşan Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Sağlık-Sen'in İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakaları ile üniversite şubeleri olmak üzere 3 şubelerinin bulunduğunu belirterek, 4 nolu şubeyi de oluşturduklarını söyledi.

Memiş, özellikle birinci basamağın tamamının ve birkaç hastanenin içinde olduğu şubeyi oluşturduklarını kaydederek, 4 nolu şubenin delege seçimlerinin başlayacağını, bu anlamda üyeleri bilgilendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Memiş, sendika olarak hedeflerinin İstanbul'da üye sayısını daha da arttırmak olduğunu belirterek, "İstanbul'da daha çok çalışanımıza dokunmak ve hem üye sayımızı arttırmak hem de çalışanlarımızın birebir lokaldeki sorununu dinlemek bakımından bu şube oluşumu yapmıştık. Bugün burada şube yönetimimizle, üyelerimizle, delege adayı arkadaşlarımızla birlikte bir değerlendirme yaptık." diye konuştu.

Sağlık-Sen ve Memur-Sen olarak yaptıkları çalışmalardan bahseden Memiş, sendikanın sadece çalışanların özlük haklarını düşünen bir sendika olmadığını ülkenin ve milletin geleceği adına alınan kararlarda inisiyatif aldığını ve öncelik olarak da ülkemiz ve milletimiz diyen bir sendikalı anlayışı orta koyduklarını sözlerine ekledi.

Toplantıya, Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Örnek ve Kemal Çırak, Sağlık-Sen şube başkanları ve sağlık çalışanları katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Memur-SenSağlıkÇalışanMemurİşçi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Her 10 çocuktan 1'inde, büyüme geriliği var'
'Her 10 çocuktan 1'inde, büyüme geriliği var'
DERS ZİLİ ÇALDI HASTALIKLAR BAŞLADI!
DERS ZİLİ ÇALDI HASTALIKLAR BAŞLADI!
'İşitme tedavisinde biyonik kulak teknolojisi hızla gelişiyor'
'İşitme tedavisinde biyonik kulak teknolojisi hızla gelişiyor'
İşitme engellilerin yüzde 90'ı gerekli cihazlara sahip değil
İşitme engellilerin yüzde 90'ı gerekli cihazlara sahip değil
Aspirin'in 70 yaşın üstündekilerde yarardan çok zararı olduğu iddiası
Aspirin'in 70 yaşın üstündekilerde yarardan çok zararı olduğu iddiası
"Prostat kanserinden ölümleri erken tanıyla engelleyebiliyoruz"
"Prostat kanserinden ölümleri erken tanıyla engelleyebiliyoruz"
'Evde çamaşır kurutmayın' uyarısı
'Evde çamaşır kurutmayın' uyarısı
Sağlıklı beslenme su tüketimini yüzde 55'e kadar azaltabiliyor
Sağlıklı beslenme su tüketimini yüzde 55'e kadar azaltabiliyor
Kanser tedavisinde yeni gelişme
Kanser tedavisinde yeni gelişme

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ