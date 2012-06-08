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Sağlık birinci sırada

Arınç, "Halkın memnuniyeti noktasında hükümetin en başarılı icraatları içerisinde sağlık yüzde 68'le yine birinci sırada" dedi.

Sağlık birinci sırada

Arınç, "Halkın memnuniyeti noktasında hükümetin en başarılı icraatları içerisinde sağlık yüzde 68'le yine birinci sırada" dedi.

08 Haziran 2012 Cuma 08:40
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Sağlık birinci sırada

BURSA

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Doruk Sağlık Grubu Yıldırım Hastanesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de 10 yıl öncesine kadar sağlık alanında ciddi sorunlar yaşandığını söyledi. 
Önceden SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı gibi ayrımların bulunduğunu anımsatan Arınç, ''Şimdi ise hepsi sosyal güvenlik ile bir çatı altında toplandı. İsteyen istediğine gidiyor. Size en son anketin rakamlarını söyleyeyim, sağlık yine birinci sırada. Yani halkın memnuniyeti noktasında hükümetin en başarılı icraatları içerisinde sağlık yüzde 68'le yine birinci sırada'' diye konuştu. 
Arınç, artık hastaların doktor ve hastane seçme hakkı bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:
''Önceden bunlar yoktu. Ben bir avukat olarak, ancak emekli olduktan sonra sosyal sigorta kapsamında sağlık karnesine kavuşabildim. Sadece SSK'ya gidebiliyordum. Devlet hastanesine gitme hakkım yoktu. Şaşırıp gitsem, 'sen SSK'lısın, hadi bakalım yallah' diyorlardı. 'Orada yatak yokmuş, burada varmış', 'istediğin kadar yatak olsun, sen giremezsin' diyorlardı. Önceden böyleydi. Artık herkes sosyal güvenlik kapsamında. Bunlar şükredecek şeylerdir.'' 
''TSE Kalite Belgesi'' alan AK Parti Yıldırım İlçe Başkanlığı'nın Kaplıkaya Cazibe Merkezi'ndeki ödül törenine de katılan Arınç daha sonra, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez Yıldırım ilçesinde yapılan ''Sağlık Parkı''nın açılışını yaptı.

AA

Son Güncelleme: 08.06.2012 00:42
Anahtar Kelimeler:
Arınç Sağlık
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