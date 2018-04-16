Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
110683
ALTIN
177.779
DOLAR
4.1035
STERLİN
5.8791
EURO
5.0841
AB'den siber tehdit uyarısı
AB'den siber tehdit uyarısı
Elektronik ihracat büyüyor
Son Dakika
Elektronik ihracat büyüyor
8 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
8 terörist etkisiz hale getirildi
Antalya'da golsüz beraberlik
Son Dakika
Antalya'da golsüz beraberlik
Kayserispor evinde kazandı
Kayserispor evinde kazandı

Sağlık Bakanlığından yalanlama

Sağlık Bakanlığınca, çevre kirliliğinin kanser vakalarına etkisine yönelik çalışmaların halktan gizlendiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığından yalanlama

Sağlık Bakanlığınca, çevre kirliliğinin kanser vakalarına etkisine yönelik çalışmaların halktan gizlendiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 17:24
0 Okunma
Sağlık Bakanlığından yalanlama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün bir gazetede "Türkiye işte böyle zehirleniyor" başlığıyla yayımlanan haberde, kanser vakalarında çevre kirliliğinin etkisine yönelik çalışmaların halktan gizlendiği iddialarına yer verildiği belirtildi.

Bakanlık tarafından "Çevresel Faktörlerin ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkilerinin Araştırılması Projesi" yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, henüz tamamlanmayan projenin raporlama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Henüz tamamlanmamış bir projenin sonuçlarının paylaşılmasının söz konusu olamayacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımızın açıklamaktan kaçındığı herhangi bir rapor söz konusu değildir ve haberdeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. 2011'de başlayan proje, 15 alt projeden oluşmaktadır. Ancak tüm çalışmalar eş zamanlı olarak yürütülmemiştir.

Binlerce numunenin alındığı çalışmaların istatistiksel analizi ve raporlaması devam etmektedir. Projenin tamamlanmasından sonra çalışmalar bir bütün olarak değerlendirilecek ve gereği yapılacaktır. Toplum sağlığını yakından ilgilendiren böyle bir konuda, ilgili makamlardan teyit edilmeden yapılan haberlerin halkımızda gereksiz endişeye yol açacağı kuşkusuzdur."

AA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doç. Dr. Doğru: Astım, Batılı ülkelerde daha sık görülüyor
Doç. Dr. Doğru: Astım, Batılı ülkelerde daha sık görülüyor
Kronikleşen Sinüzite Dikkat! 
Kronikleşen Sinüzite Dikkat! 
Sahte güneş gözlüğü hasta ediyor
Sahte güneş gözlüğü hasta ediyor
Hava kirliliği çocuklarda beyin gelişim bozukluğuna yol açıyor
Hava kirliliği çocuklarda beyin gelişim bozukluğuna yol açıyor
D vitamini zehirlenmesine dikkat
D vitamini zehirlenmesine dikkat
Tatlı düşkünlerine müjde!
Tatlı düşkünlerine müjde!
Sağlıkta israfın önüne geçilecek
Sağlıkta israfın önüne geçilecek
Yaşlılar gençler kadar yeni beyin hücresi üretebiliyor
Yaşlılar gençler kadar yeni beyin hücresi üretebiliyor
PROSTAT KANSERİNİ İMMUNOTERAPİ İLE YENDİ
PROSTAT KANSERİNİ İMMUNOTERAPİ İLE YENDİ

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ