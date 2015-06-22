Sağlık Bakanlığı'ndan

ANKARA - Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Çocuklarına Hepatit-B aşısını içerisinde sağlığa zararlı madde olduğu iddiasıyla yaptırmayan bir aile ile ilgili olarak Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin almış olduğu karar"ın yer aldığı haberlerin yayımlandığı hatırlatıldı.



"Söz konusu aşıyla ilgili oluşabilecek tereddütleri gidermek" ve halkı aydınlatmak için yapıldığı belirtilen açıklamada, aşılar ve otizm arasında ilişki olup olmadığını belirlemek için çok sayıda araştırmanın yapıldığı aktarıldı.



"Bugüne kadar yapılan araştırmalarda aşılar ile otizm arasında doğrudan bir ilişki saptanmamıştır" ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Söz konusu haberde bahsi geçen 'tiyomersal' maddesidir. Tiyomersal organik bir cıva bileşiğidir. 1930'lu yıllardan beri çoklu-doz aşıların içerisine eklenerek, enjektöre aşı çekilmesi veya aşının üretimi sırasında oluşabilecek bakteri ve mantar bulaşmalarını önlemek amacıyla koruyucu olarak kullanılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı çalışmalara göre tiyomersal içeren aşı uygulanan çocuklarda cıva miktarının eşik değerlerin altında kaldığı gösterilmiştir.



En değerli varlığımız olan bebeklerimizi ve çocuklarımızı ölümcül ve sakat bırakan hastalıklardan korumak ve onlara sağlıklı bir gelecek sunabilmek için en emin yol aşıdır. Ülkemizde yüksek aşılama düzeyi sayesinde aşı ile önlenebilir hastalıkların sayısı ve bu hastalıkların yol açtığı ölümler azalmıştır. Habere konu olan olayda Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 'çocuğun üstün yararı' ilkesini gözeterek kararını vermiştir."

