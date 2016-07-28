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Sağlık Bakanlığına devredilen hastane hizmete girdi

Resmi Gazete'de yayımlanan OHAL Kararnamesi kapsamında Hazineye devredilen Fatih Üniversitesi Sema Uygulama ve Araştırma Hastanesi, değişen ismi ve yeni kadrosuyla hizmete başladı.

Sağlık Bakanlığına devredilen hastane hizmete girdi

Resmi Gazete'de yayımlanan OHAL Kararnamesi kapsamında Hazineye devredilen Fatih Üniversitesi Sema Uygulama ve Araştırma Hastanesi, değişen ismi ve yeni kadrosuyla hizmete başladı.

28 Temmuz 2016 Perşembe 12:03
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Sağlık Bakanlığına devredilen hastane hizmete girdi

 Resmi Gazete'de yayımlanan Olağanüstü Hal (OHAL) Kararnamesi kapsamında Hazineye devredilen Fatih Üniversitesi Sema Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ek hizmet binası olarak yeniden hizmete başladı. 

İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Ahmet Lütfullah Orhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli iradeye kalkışma sonrasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olduğu düşünülen sağlık kuruluşlarına OHAL kapsamında el konulduğunu hatırlattı.

Orhan, bu çerçevede Fatih Üniversitesi Sema Uygulama ve Araştırma Hastanesinin de Sağlık Bakanlığınca devralındığını belirterek, sağlık kuruluşunun birlikleri bünyesinde hizmet vermeye başladığını söyledi.

Hastanenin 23 Temmuz'da yapılan el koyma işleminin ardından, büyük kısmı Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinden olmak üzere birliğe bağlı tüm birimlerdeki yoğun çalışma sonrasında haftanın ilk iş günü hizmete başladığını dile getiren Orhan, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızdan hastaneden nasıl faydalanacaklarına ilişkin bize çok soru geliyor. Şu haberi vatandaşlarımıza müjdelemek isteriz. Hastanemizde, Sağlık Bakanlığının kadrosuyla daha önceki fonksiyonelliğinin üzerinde her zaman için erişebilir, sürdürülebilir, kaliteli bir sağlık hizmeti sunumuna başladık ve bunu da geliştirmeyi amaçlıyoruz. Şu anda 17 branşta hizmet vermeye başladık. Hastanemiz değerlendirmelerimiz çerçevesinde yoğun bakım, katater, uyku laboratuvarları ve kalp damar cerrahisiyle, donanımlı bir hastane olarak hizmet verecek. Biz bu hizmet kalitesini daha üst seviyeleri çıkarıp, çeşitliliği artırmayı hedefliyoruz."

"Hastane SGK kapsamında hizmet verecek"

Hastanenin Maltepe-Kartal ilçeleri sınırında, Dragos mevkisinde bulunduğunu hatırlatan Orhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımız hastaneden hizmet almak için hem Merkezi Hasta Randevu Sistemi üzerinden hem de 182 çağrı merkezini arayarak randevularını kolaylıkla alabilirler. Erişebilir, sürdürülebilir ve kaliteli, modern tıp hizmetini Sağlık Bakanlığının akademik kadrosuyla, herhangi bir ek ücret almadan, katılım payı almadan SGK güvencesi altında sağlıyoruz."


AA

Son Güncelleme: 28.07.2016 12:04
Anahtar Kelimeler:
Resmi GazeteOHALFatih ÜniversitesiFETÖHastaneMaltepeKartalDragos Mevkisi
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