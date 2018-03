Sağlık Bakanı Akdağ: ''Sağlık hakkı kutsaldır''

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, her vatandaşın sağlık hakkının kutsal olduğunu belirterek, ''Bir insan mahkum olabilir ya da hükümlü olabilir. Elbette onun da herkes kadar sağlık hakkı vardır. Gerek koruyucu sağlık hizmetleri açısından, gerek tedavi edici hizmetler açısından'' dedi.Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile birlikte Silivri Cezaevi'ni ziyaret eden Akdağ, yaklaşık 3 saat süren ziyaretin ardından cezaevinin önünde kurulan kürsüde basın mensuplarına açıklama yaptı.



Akdağ, Silivri Cezaevi'nde genel anlamda incelemeler yaptıklarını, özellikle sağlık konusuna odaklandıklarını, cezaevlerindeki hizmetleri Adalet Bakanlığı ile yaptıkları bir protokol çerçevesinde bakanlık olarak kendilerinin sunduklarını belirtti.

Kaynakların daha etkili kullanılması açısından böyle bir yöntem belirlediklerini, bu hizmetleri doğrudan Adalet Bakanlığı'nın da verebileceğini, ancak bir uzman kuruluş olarak aralarında bir protokol imzaladıklarını dile getiren Akdağ, dolayısıyla Sağlık Bakanlığı olarak bu hizmetleri kendilerinin verdiğini ifade etti.

Bakan Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Silivri Cezaevi'nde 24 saat görev yapan A tipi 112 servisimiz var. Burada 8 kapalı birim, 1 de açık birim var. Bu servis ihtiyaç halinde bu birimlere süratle ulaşılabilecek bir noktaya yerleşmiş durumda ve bu kabiliyete haiz bir birim. Arkadaşlarımızla gÖrüştük, 112 ekibinin durumu nasıl değerlendirdiğini de gördük. Bir de çağrı yaptık. Aşağı yukarı 4 dakika içerisinde bulunduğumuz yere gelebildiler. Bunun dışında her bir birimde bir aile hekimimiz var. Biliyorsunuz Türkiye'de doktor sayımız itibarıyla ortalama 3 bin 500 kişiye bir aile hekimi düşüyor. Oysa burada ve benzeri cezaevlerinde 500-1000 kişi arasında, bazen belki de 1000 kişinin çok az üstünde tutuklu veya hükümlüye bir aile hekimi vermiş oluyoruz. Bu aile hekimleri, yanlarında bir aile sağlığı elemanıyla birlikte bu hizmetleri birimlerde veriyorlar. Yani günlük işleri bu aile hekimlerimiz yapıyor, acil vaka olursa 112 mevcut, ayrıca Silivri'ye mahsus olmak üzere bir de hastane kurmuş durumdayız. Bu hastanede şu an 12 uzman doktorumuz görev yapıyor. Bu uzman doktorlar aynı zamanda Silivri'deki hastanemiz ile de irtibatlı çalışıyorlar. Böylece işler biraz daha kolaylaşmış oluyor. Şunu özellikle ifade etmek istiyoruz; Bizim nazarımızda her vatandaşımızın sağlık hakkı kutsaldır. Bir insan mahkum olabilir ya da hükümü olabilir. Elbette onun da herkes kadar sağlık hakkı vardır. Gerek koruyucu sağlık hizmetleri açısından, gerek tedavi edici hizmetler açısından. Bu hizmetleri en mükemmel biçimde buralarda mahkum ve hükümlü vatandaşlar için de vermeye devam edeceğiz. Hem hastane müdürü hem savcılar hem kolluk kuvvetleri hem jandarmalar hem de sağlık görevlileriyle, bakanımızla birlike bir istişare yapmış olduk. Bir araya gelinip çalışılacak.''

Bakan Akdağ, iyi bir sistem kurduklarını, bu sistemi daha iyi ve mükemmel hale nasıl getirebilecekleri konusunda çalışarak gerekenleri yapacaklarını anlattı.

Bir prefabrik ilave yaparak, idari birimleri oraya alıp, biraz da alanı genişleteceklerini söyleyen Akdağ, bu kampüste mahkum ve hükümlülerin yanı sıra bu civarda çalışan insanların lojmanlarının, bir de gün boyu buraya gelen ziyaretçilerin bulunduğunu, dolayısıyla yeni bir bina yapmanın işlerini kolaylaştıracağını düşündüklerini belirtti.

Bakan Akdağ, geçici olarak prefabrik bir ilaveyle, onun dışında da yeni bir binayla hizmeti daha da mükemmel hale getireceklerini söyledi.

-Adalet Bakanı Ergin-

Adalet Bakanı Sadullah Ergin ise bugün Silivri Cezaevi kampüsünde Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile incelemelerde bulunduklarını, bu kampüste 8 kapalı, 1 açık olmak üzere toplam 9 cezaevinin bulunduğunu kaydetti.

Bu cezaevlerinde sağlık hizmetlerini yerinde incelediklerini, her cezaevinin kendi içindeki imkanlarını yerinde gördüklerini dile getiren Ergin, acil durumlarda ambulansların gelişi ve 112 acilin çalışma sistemini tatbikatla denediklerini, onun dışında yakın tarihte hastane şekline dönüştürülen semt polikliniğini incelediklerini, oranın şu anda hastane standartlarında çalıştığını anlattı.

Yaptıkları tespitler doğrultusunda bu hizmetlerin daha da geliştirilebilmesi, standardı daha yüksek hizmet verilebilmesi için değerlendirmeler yapıldığını belirten Ergin, konuyla ilgili çalışma ekipleri oluşturulduğunu söyledi.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Adalet Alt Komisyonu'nda değerlendirilen adli kontrol uygulamasıyla ilgili düzenlemeye ilişkin, ''Eğer Adalet Komisyonumuz da bu görüşe katılır, Genel Kurulumuz da onay verirse, bu düzenleme parlamentodan geçmiş olacaktır. Şu yararlanır, bu yararlanamaz gibi bir değerlendirmeyi bizim yapma imkanımız yok. Çünkü netice itibarıyla kararı verecek olan hakimlerdir. Ellerindeki dosyada suç tipine, sanığın özel durumuna bakarak değerlendirme yapacaklardır'' dedi.

Bakan Ergin ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Adalet Bakanı Ergin, bir gazetecinin, ''Yarın medyanın önde gelen isimleriyle Silivri Cezaevi'nde bir kez daha incelemelerde bulunacaksınız. Böyle bir çalışma neden gündeme geldi?'' sorusuna karşılık, bir defasında gezdirebilecekleri kadar arkadaş davet ettiklerini, ama bunların devam edeceğini söyledi.

Bunun bir defada yapılabilecek bir çalışma olmadığını, içerinin imkanları ve fiziki şartları görülmediği için dışardan farklı değerlendirmelerin yapılabildiğini vurgulayan Ergin, şöyle devam etti:

''Bizim cezaevlerimizde şartlar nasıl, arkadaşlarımız yerinde görsünler, değerlendirsinler. Gerçekten kendilerinin tespit ettiği birtakım eksikler var mı, cezaevlerimiz hangi şartlarda işliyor, Avrupa standartlarındaki ortalama nedir, tüm bunları paylaşıp gerçekten olanı görelim, tespit edelim ne olduğunu, ne olmadığını... Varsa eksikliklerimiz bunları da görelim. Bunlar bilinmediği ve görülmediği zaman üzerine çok değişik yorumlar yapılabiliyor. Bu açıdan görülmesinin bizim açımızdan da faydası var. Bunu paylaşmak istedim.''

-Yeni yargı paketi-

Bir gazetecinin yeni yargı paketiyle ilgili sorusu üzerine de Ergin, bunun öncelikle Adalet Alt Komisyonu'nun değerlendirdiği bir husus olduğunu söyledi.

Ergin, şunları kaydetti:

''Yapılan şey, 3 yıldan 5 yıla adli kontrol limitini artırma teklifiydi. Komisyondaki öneri buydu. Ancak komisyon üyelerimiz üst limiti kaldırıp, tamamen hakimin takdirine bırakmayı uygun görmüşler. Esas itibarıyla 2004 yılında hükümetin parlamentoya göndermiş olduğu tasarıya bakarsak, onda da üst limit olmadığını göreceksiniz. O dönem muhalefet partilerinin 'buna bir limit koymak lazım' diye komisyonda itiraz etmeleri üzerine 3 yıl limiti konulmuş. Şimdi bu limit hakimin takdir yetkisini kısıtladığı için adli kontrolde süreç içinde beklediğimiz yarar son derece sınırlı ortaya çıktı. Bu anlamda hakimin takdir yetkisinin daha geniş kullanılabilmesi açısından alt komisyonun uygun gördüğü bir düzenlemedir. Eğer Adalet Komisyonumuz da bu görüşe katılır, Genel Kurulumuz da onay verirse, bu düzenleme parlamentodan geçmiş olacaktır. Şu yararlanır, bu yararlanamaz gibi bir değerlendirmeyi bizim yapma imkanımız yok. Çünkü netice itibarıyla kararı verecek olan hakimlerdir. Ellerindeki dosyada suç tipine, sanığın özel durumuna bakarak değerlendirme yapacaklardır.''

Bakan Ergin, bir gazetecinin, ''Bu düzenleme, tutuklu vekillerin serbest kalma formülü olarak sunuldu. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz'' sorusuna karşılık da bunu biraz maksadı aşan bir yorum olarak değerlendirdiğini belirterek, ''İstifade edemezler mi? Hakim takdir ederse ederler. Şu anda da hakimin takdiriyle tahliyelerinin önünde bir engel yok. Hakimin şu anda da bu imkanı var. Ama adli kontroldeki limit artırılır ya da kaldırılırsa, bu anlamda da hakimin adli kontrol mekanizmasını uygulama alanı genişleyecektir. Şu anda hakimlerimiz üst sınırı 3 yılı geçmeyen fiiller ve cazalar için ancak bu tedbire başvurabilmekteler. O açıdan 2004'te bu tasarı Meclis'te görüşülüp kabul edildiğinde adli kontrol müessesesi tutuklamaya alternatif olarak öngörülen bir tedbirdi. Ama süreç içerisinde gördük ki aradan geçen 7 yılda beklenen fayda bu sınırlamalardan dolayı yeterince elde edilememiştir. Onun için biz limiti artırma teklifi getirmiştik. Komisyon böyle bir öneride bulundu. Adalet Komisyonu ve Genel Kurulumuz son noktayı koyacaklardır'' şeklinde konuştu.

''Son düzenlemenin kişiye özel olması ve özel yetkili mahkemelerin kaldırılması talepleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz?'' sorusuna da Ergin, ''Biz tasarımızı Meclis'e gönderdik. Komisyon değerlendirmesini yapıyor. Tasarı Meclis'e gidinceye kadar bizimdir. Meclis'e gittikten sona Meclis'indir. Bundan sonraki süreci Meclis belirleyecektir. Şu anda Meclis'te görüşülen yargıyı hızlandırma noktasındaki üçüncü pakette buna özgü bir düzenleme olduğunu düşünmüyorum'' yanıtını verdi.

Bir gazetecinin ''28 Şubat soruşturması süreciyle ilgili Başbakan Erdoğan'ın yorumu hakkında ne düşünüyorsunuz'' sorusuna karşılık da Ergin, ''Şu anda soruşturma savcılarımızın kontrolünde devam ediyor. Dosya durumundaki ihtiyaca göre savcılar bunun gereğini, sınırlarını, limitini belirleyeceklerdir. Biraz sabredersek sonucu hep beraber göreceğiz'' dedi.

-Sağlık Bakanı Akdağ-

Sağlık Bakanı Akdağ da incelemeleri sırasında ne gibi eksiklikler gördüklerine ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

''Major bir eksiklik yok mesela. Aile hekimimiz ile görüştük. Gerçekten çok mükemmel ortamlar oluşturmuşlar. İşini severek yapan doktorlar. 112 ekibindeki arkadaşlarımız bize şöyle bir şey söylediler. Tutukluları taşırken güvenlik açısından onların araçlarına güvenlik görevlileri de biniyor. Biraz kalabalık oluyor. Bunun gibi basit ayrıntılar var. Hemen nasıl çözebileceğimizi de konuştuk.''

Bir gazetecinin, ''Ergenekon ve Balyoz sanıklarından sık sık şikayet geliyor. Bunlarla ilgili bir değerlendirmede bulundunuz mu?'' sorusuna karşılık da Akdağ, ''Bütün şikayetlerle alakalı olarak sistemi değerlendirmiş olduk. Şahsen gözlemlediğim kadarıyla dışarda vatandaşımıza nasıl bir hizmet veriyorsak, elimizden geleni ne kadar yapıyorsak,buradaki vatandaşlarımıza da aynı hizmeti vermeye çalışıyoruz'' yanıtını verdi.