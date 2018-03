Sağlık Bakanı Akdağ: Doktorları özel sektörde çalışan eşinin yanına yollamayacağız

ŞANLIURFA

Bazı temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Sağlık Bakanı Recep Akdağ, GAP Tarımsal Eğitim Merkezinde çeşitli illerden geçici gelen ve kentte gebe takibi yapan sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Akdağ, sağlık çalışanlarının her anlamda çok önemli hizmetlere imza attığını belirterek, gayretlerinden dolayı katılımcılara teşekkür etti.

Bakan Akdağ, kentte gebe ölüm oranlarının yüksek olduğunu, bunun önüne geçmek için gayret ettiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bana göre çok hayırlı bir iş için geldiniz. Şanlıurfa, bütün çabalarımıza rağmen gebe ölümlerinin maalesef yüksek kaldığı bir il dolayısıyla buradaki personelimizle annelere yeterince yardımcı olamayacağımızı düşündük, böyle bir acil eylem planı yaptık. Bu adeta bir kriz yönetimi, böyle zamanlarda hızlı davranmak. Hepiniz mesleğiniz gereği bir anne ölümünün ne kadar trajik olduğunu bilirsiniz. Her can her beden önemlidir. Allah'ın yarattığı mukaddes bir varlıktır. Çünkü insan eşrefi mahlukattır. Yani kim olursa olsun, hangi dinden, inançtan, dilden, ırktan, yaştan fark etmez ama anne ölümü bana çok ağır gelmiştir. Allah hiç kimsenin başına vermesin çünkü anneler genellikle peşlerinde yetim çocuklarını bırakıyorlar. Çok ağır bir şey. Elimizden gelirse bizim bunu sıfıra indirmemiz lazım. Türkiye'de 2003 yılında benim ilk bakanlık dönemimde anne ölüm oranı her 100 bin hamilede 70 civarındaydı, biz bunu 15'lere kadar indirdik ama Şanlıurfa'da bu sayı daha yüksek, bu oranı dahada aşağı indirmemiz lazım onun için buradasınız."

"Doktorları özel sektörde çalışan eşinin yanına yollamayacağız"

Kentin sağlık sorununu çözmek için hem hastane hemde personel anlamında çalıştıklarını belirten Akdağ, sağlık çalışanlarının bu gibi kentlerden gitmesinin önüne geçmek yeni düzenlemeler yapacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yeni bir Bakanlar Kurulu kararını şu günlerde çıkarmak üzereyiz, önümüzdeki hafta muhtemelen çıkacak. O da şu, özel sektörde eşi çalışan bir doktor, eğer eşi bir sene başka bir kente özel sektörde çalışmışsa, sigortası ödenmişse, buradaki doktor onun yanına eş durumundan gidebilirdi. Bunun da tedbirini alıyoruz. Biz doktorları stratejik personel kabul ediyoruz, özel sektörde çalışan eşinin yanına bundan sonra yollamayacağız. Bu doktorlar açısından belki hakikaten onları zorlayıcı karar. Beni bağışlasın doktor arkadaşlarım ama başka da bir çaremiz yok. Ne yapıp edip buralardaki sağlık çalışanlarımızın sayısını inşallah artıracağız."