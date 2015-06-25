Saç dökülmesine karşı zerdali önerisi

MALATYA - İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yunus Önal, AA muhabirine konuya ilişkin yapılan araştırma sonucunu anlattı.



2010 yılında başladığı "Dünyada Yetişen Kayısı Türlerinin Mineral İçeriklerinin Belirlenmesi" adlı araştırma kapsamında Kayısı Araştırma İstasyonu'ndaki gen bahçesinde bulunan kayısılardan numune topladığını belirten Önel, Malatya'daki 240 çeşit kayısıdan örnekler alındığını kaydetti. Önal, bu çeşitleri çözünürleştirerek, içerisindeki mineralleri ve insan sağılığına yararlarınn araştırıldığını ifade etti. Önal, insan sağlığı için çok önemli olan selenyum ve çinko elementlerinin hemen hemen tüm kayısı çeşitlerinde bulunduğuna işaret etti. Önal şunları söyledi:



"Selenyumun saç dökülmesini engellediğini, yeniden çıkartmaya faydası olduğunu ya da birçok kanser türünde faydalı olduğunu tıp, bilim söylüyor. Çinkoyla beraber bunların meyvede olması ilginç. Birçok meyveyi incelediğimizde çoğunlukla selenyum eser miktardadır, çinko eser miktardadır. Hatta ilaç firmaları mineral haplarında bunları insanlara takviye olarak da sunmaktadır. Kayısı yemek dururken niye ilaç alalım? Malatya'da kellik oranı araştırılsa kayısıdan dolayı eminim ki bu oranının az çıkacağı sonucu ortaya çıkar. O zaman demek ki saçı dökülen insan, kayısı yiyecek."



Genetiğiyle oynanmamış olması zerdaliye değer katıyor



Numune alınan kayısıların 236'sının zerdali olduğuna işaret eden Önal, selenyumun bunlarda daha yüksek çıktığını vurguladı. Zerdalinin aşılı kayısı gibi hasattan sonra kükürtlenmeyen, endüstriyel amaçlı kullanılmayan, doğrudan yaş tüketilmesi gereken bir meyve dile getiren Önal, zerdalinin çekirdeğinin toprağa düşmesiyle doğal olarak yetiştiğine dikkati çekti. Zerdalideki selenyum oranına altın çizen içeriğine dikkati çeken Önal, şu değerlendirmede bulundu:



"Bir kilogram zerdali de ortalama 3 miligram selenyum var. Şeftaliden az ama şeftalinin tüketimiyle kayısının tüketimi bir değil. Şeftalideki içerik de çeşidine göre değişiyor. Kayısıda bunların hepsinin bir arada olması önemli. Mesela kayısıda fazla olan bir başka element de potasyum. A vitamini çok fazla. Bunların insan sağlığına önemi biliniyor. Potasyumun, selenyumun, A vitamini ve çinkonun yüksek miktarda çıkması, bunların hepsinin insan vücudu tarafından alınmasının daha kolay olduğunun göstergesi."



