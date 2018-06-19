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Saç dökülmesine çözüm Bioxcin’den geldi…

Düzenli kullanımda saçlarınızdaki dökülmeyi durduran Bioxcin ile yepyeni sağlıklı saçlara kavuşmak artık mümkün..

Saç dökülmesine çözüm Bioxcin’den geldi…

Düzenli kullanımda saçlarınızdaki dökülmeyi durduran Bioxcin ile yepyeni sağlıklı saçlara kavuşmak artık mümkün..

19 Haziran 2018 Salı 16:54
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Saç dökülmesine çözüm Bioxcin’den geldi…

Erkek ve kadınlarda sıkça görülen saç dökülmesi şikâyeti gittikçe artıyor. Stres, ilaç kullanımı gibi birçok faktörden etkilenen saçlar, canlılığını kaybederek dökülmeye başlıyor. Dökülen saçlar ise başta fark edilmezken zaman içerisinde yoğun dökülmeyi fark edenler ise bu durum karşısında şoka uğruyorlar.

Saçlar dış görüntümüzü hatta kişiliğimizi bile doğrudan etkilerler. Saçta yaşanılan herhangi bir problem sosyolojik bağlamda olumsuz etkileme özelliğine sahip olduğu için çözülmesi gereklidir. Saçta incelme ile başlayan saç dökülmesi sürecine saç kopmaları ekleniyor ve daha sonra saç dökülmesiyle karşılaşabiliyoruz. Saç dökülmesi problemiyle karşı karşıya olanlar ise ilk olarak soluğu doktorda alıyor.

Saç Dökülmesinin Nedenleri Nelerdir?

Erkek kadın fark etmeksizin her yaşta saç dökülmesi sorunu görülebilir. Saçların cansızlaşmasının ardından gelen saç dökülmesinde birçok faktör etkin rol oynuyor. İlk olarak dengesiz beslenmenin varlığında saçların gerekli vitamini alamaması saç dökülmesine zemin hazırlıyor. Deride yeterli miktarda bulunmayan vitamin sonucu saç dipleri beslenemiyor ve güçsüzleşerek dökülüyor. Bu noktada ise beslenmeyle ilgili bir sorununuz varsa ilk önce bunu çözmeniz doktorlar tarafından öneriliyor.

Saç dökülmesinin bir diğer nedeni ise saça çok fazla işlem yapmak. Boyatma, fön çektirme gibi saçı yoran tüm işlemler saç dökülmesini hızlandıran işlemlerden. Bu nedenle, saçlarınız çok işlem görüyorsa saçlarınızı devamlı bakım ürünleriyle beslemeli ve saç maskelerinizin sayısını arttırmalısınız. Ayrıca saçınızı sürekli sımsıkı at kuyruğu yaparak topluyorsanız bu da saçınızı yormak suretiyle doğrudan dökmenize sebep olabiliyor.

İlaçların kullanımı birçok konuda olduğu gibi saçlarda da önemli rol oynuyor. Saçlarda dökülmeye neden olabilecek bir ilaç kullanıyorsanız saç dökülmesini görebilmeniz çok normaldir. Doktorunuza başvurarak ilacın neden olduğu saç dökülmesi hakkında bilgi alabilir veya ilacı değiştirmesini talep edebilirsiniz.

Sarımsaklı Şampuan Saç Dökülmesi Şikâyetlerine Son Veriyor

Bilindiği üzere atalarımız sarımsağın tüy çıkarma ve tüyleri güçlendirme özelliğini fark ederek sarımsakları bu amaçlar için uzun süre kullanmışlardır. Dedelerimizin aktarımlarıyla günümüze kadar gelen sarımsağın saça etkisi bilgisi kozmetik markalarını da harekete geçirdi.

Kozmetik laboratuvarlarında uzun araştırmalar sonucunda hazırlanan sarımsaklı şampuanlar saç dökülmesi şikâyetlerini ortadan kaldırma konusunda oldukça başarılı sonuçlar veriyor. Bioxcin de en iyi sarımsaklı şampuan ürünlerini üreten firmalardan birisi. Paraben gibi zararlı maddeleri içermeyen şampuanlarıyla Bioxcin zaten birçok konuda kendini kanıtlamıştı. Saç dökülmesi konusunda geliştirdiği kokusuz sarımsaklı şampuanı ile koku problemini de ortadan kaldıran Bioxcin saç dökülmesi sorunu yaşayan herkes tarafından beğeniyle tercih edilmektedir.

Sarımsaklı Şampuanın Faydaları Nelerdir?

  • İçinde yüksek miktarda sarımsağı bulunduran sarımsaklı saç şampuanlarının faydasını saymakla bitirmek mümkün değil. Sarımsağın kokusundan çekinenler için üretilen sarımsaklı şampuan genel olarak saç derisini canlandırma konusunda iddialı sonuçlarla karşımıza çıkıyor.
  • Saç dökülmesini ciddi oranda azaltan sarımsaklı şampuanlar çevresel faktörlü saç dökülmesini tamamen durdurabiliyor
  • Saç dökülmesini engellediği gibi yeni saç oluşumlarını da sağlayan sarımsaklı şampuan ile saçlarınız gürleşiyor.
  • Saça doğrudan vitaminleri sağlayan sarımsaklı şampuan saçınızın eski parlaklığını yeniden sağlıyor.
  • Kepek problemini de çözümleyen sarımsaklı şampuan direkt saç derisine işlemesi sebebiyle saç derisini yeniliyor.

Saç Dökülmesini Durdurmak İçin En İyi Çözüm: Sarımsaklı Şampuan Kullanımı

Bioxcin ile saç dökülmesi şikâyetlerinizi çözebilmek ise çok kolay. Düzenli kullanımda saçlarınızdaki dökülmeyi durduran Bioxcin ile yepyeni sağlıklı saçlara kavuşmak ise mümkün. Bioxcin sarımsaklı şampuan fiyatları diğer markalara göre de uygun fiyatlarla satışa sunulmaktadır. Saç dökülmesi konusunda problem yaşıyorsanız Bioxcin sarımsaklı şampuanını deneyerek saçınızdaki dökülmeyi kolaylıkla durdurabilir ve saçlarınızın eski haline dönmesini sağlayabilirsiniz.

Önce Vatan Gazetesi

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