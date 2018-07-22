Reflü Nedir? Belirti ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Haber: Sumru Aydın

İşte Reflünün Belirtileri

Göğüs Ağrısı: Mide asidi yemek borusuna çıktığı zaman yemek borusu asidin etkisiyle yanmaya başlar. Bu yanmayı göğsümüzde ağrı olarak hissederiz. Bu ağrılar genellikle yemek sonrasında, mide asidinin salgılandığı zamanlarda oluşur.

Acı Tat: Bazen mide asidi yemek borusundan geçerek ağıza gelir ve bu da ağızda acı bir tada (mide asidi nedeniyle) yol açar. Boğazda ve ağızda kötü bir tat bırakır. Genellikle yemek sonrası nadiren de yemek sırasında oluşur.

Boğaz Ağrısı: Reflünün, genellikle soğuk algınlığı ile karıştırılan bir diğer belirtisi de boğaz ağrısıdır. Mide asidinin tahriş ettiği yemek borusunda ağrılar görülebilir. Eğer gribin diğer belirtileri yoksa boğaz ağrısının sebebi reflü olabilir.

Bu üç belirti en sık rastlanan bulgulardır. Bunun dışında;

Geçmeyen öksürük

Yutma güçlüğü

Hıçkırık

Karında şişlik

Ağız kokusu

Ses kısıklığı

Sürekli devam eden boğaz iltihaplanması

Ses tellerinde nodül

Boğazda yabancı cisim hissi

Sık sık boğaz temizleme hissi

Uyku sırasında yaşanan kısa süreli soluk durması gibi belirtileri de mevcuttur.

Reflü En Çok Kimlerde Görülür?

Mide fıtığı olanlarda,

Mide boşalması geç olanlarda,

Şişmanlarda,

Hamilelerde,

Sigara içenlerde,

Şeker, astım ve bazı romatizmal hastalığı olanlarda

Reflü İçin Geç Kalmayın!

Reflünün belirtileri oldukça açıktır. Bu sebeple yukarıda görülen bulguları kendinizde gözlemliyorsanız mutlaka bir doktora başvurun. Doktorunuz yukarıdaki belirtileri reflü tedavisine başlamak için yeterli bir sebep olarak görebilir. Mevcut şikayetler, hikaye ve bulgulardan yola çıkarak gastroözofagial reflü tanısı konabilir. Tanı koymak veya hastalığın şiddetini belirlemek için endoskopi, pH ölçümü, kontrastlı grafiler, manometrik çalışmalar yapılır.

Reflü için tedavi yöntemleri;

Tedavideki en önemli nokta; yaşam tarzımızda yapacağımız değişikliklerden geçer. Bazı insanlar yaşam tarzında yaptıkları değişiklik ve ilaç ile reflüyü kontrol atında tutabilirken bazı hastalar için cerrahi müdahale gerekir.

Cerrahi tedavisi sürekli ilaç içmek zorunda kalanlar, ilacı kestiğinde şikayetleri tekrarlayanlar, ilaca rağmen yemek borusundaki ülserleri iyileşmeyenler, kanamaya neden olan ülserler, yemek borusu hücrelerinde ileri derece bozukluk olan hastalara yapılmaktadır. Cerrehi tedavi, Nissen Fundoplikasyon ve manyetik sfinkter şeklinde kolaylıkla yapılmaktadır.

Reflü Problemi Yaşayanlar İçin Beslenme Tüyoları…

Birçok besin mide asidini arttırmadığı için reflüyü tetiklemez. Ve reflü hastaları tarafından güvenle tüketilebilir. Bu besinler;