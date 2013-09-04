Recep Sert ilk kez yüzünü gördü

ANTALYA - Türkiye'nin yüz nakli olan 5. hastası Recep Sert'in ilk kez yüzünü gördüğü anın görüntüleri basınla paylaşıldı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yüz nakli yapılan Recep Sert'in önce sakal tıraşı yapıldı. Daha sonra Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özlenen Özkan, yüzüne bakabilmesi için Sert'e ayna verdi.

Aynada yeni yüzünü ilgiyle inceleyen ve zaman zaman yanaklarına dokunan Sert, eliyle "nefis" işareti yaptı. Sert, kendisine verilen kağıda da "Heyecan var sadece. Çok güzel olmuş. Bu kadar beklemiyordum" yazdı.

Doç. Dr. Özlenen Özkan, Sert'e kısa süre sonra yüzünü daha iyi hissedebileceğini, şişliklerinin de ineceğini söyledi. Özkan, "Mimikli bir yüzün olacak. Çok daha güzel olacak inşallah" dedi.

Sert, daha sonra kameraya el salladı.

Muğla'da 17 Temmuz'da beyin ölümü gerçekleşen Polonyalı turist Andrzej Kucza'dan (43) alınan yüz ve çene, 2007 yılında temizlediği silahın ateş alması sonucu yüzünden yaralanan 27 yaşındaki Recep Sert'e 18 Temmuz'da nakledilmişti. Bu ameliyatla Türkiye'de ilk alt ve üst çene, 5. yüz nakli operasyonu gerçekleştirilmişti.