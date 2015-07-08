RAMAZANDA KALBİNİZE DİKKAT EDİN!

Aslında biraz zor ama iyi ayarlandığı sürece oruç tutulabilir. Ancak ciddi kalp yetmezliği olan, diyabeti olan, insülin kullanan, yüksek tansiyonu olan ve 3-4 tane ilaç alan hastalara oruç tutmalarını önermiyoruz. Tedavisi olmamış, stent takılmamış Kroner Arter hastalarına da orucu önermiyoruz. Bunun dışında bazı kapak hastalığı olan, kalp büyümesi olan, idrar söktürücü içenlere de oruç tutmalarını önermiyoruz. Ama Kontrol altındaki By-pass hastaları ameliyattan 6 ay sonra oruç tutabileceklerini söyleyebiliriz. Kontrollü tansiyon ve insülin kullanmayan diyabeti olanlar daundan izin alması halinde oruç tutabilirler.İftarınızın mutlaka büyük bir bardak suyla açılması gerekiyor. Ardından çorba içip 5-10 dakika beklemek gerekiyor. İftarda hamur işleri ve tatlıyı önermiyorum. Çok ağır yemek ve peş peşe içilen sigara sonrası göğüs ağrılarınız artabilir. Bunun için ağır yemekten uzak durmanız gerekiyor. Şekerli ve hamur işi yiyecekler sizi tok tutuyor gibi dursa da aslında uzun vadede bir yararları yoktur. Beyaz ekmekten olabildiğince kaçınmak gerekiyor. Buğdayın kepeğini alınca geriye sadece karbonhidrat kalır. Kepek kısmındaki B vitamini oldukça önemli. Mutlaka kepekli ekmekler tüketelim. Tadı çok güzel olsa dahi pideden kaçınmamız gerekiyor.Yemekten sonra koyu çay içmek yaptığımız hatalardan biridir. Çayın içindeki tanen maddesi mide ve bağırsak sistemindeki demiri bağlar. Dolayısıyla anemi dediğimiz kansızlık hastalığının gelişmesini kolaylaştırır. Çayı en az 2 saat sonra içmenizi tavsiye ediyorum.Yine en çok yapılan hatalardan biri de yemekten hemen sonra yapılan yürüyüştür. Midenin iftardan sonra 2 saate ihtiyacı vardır. Dolayısıyla yemekten 2 saat sonra yavaş tempoda yürünmesini öneriyorum.Dünyada en önemli 2 ölüm sebebi vardır. Kroner kalp hastalığı ve Kanser. Her iki hastalığın nedeni de obezite ve sigaradır. Obezite sonucu şeker hastalığı, tansiyon ve kolestrol yüksekliği oluşur. Sigara içimi ile ani kardiyak ölüm riskinin 10 kat, akut miyokard infarktüsü riskinin ise 3.6 kat arttığı gösterilmiştir. Sigara ani kalp ölümü sendromu için en güçlü prediktör olarak görülmektedir. Bunun için sigaradan uzak durmalı ve ani kilo alımlarından kaçınmalısınız.