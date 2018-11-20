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Ramazan Altan: "Fizik Tedavi Merkezi Kuracağız"

Ak Parti Sultangazi Belediye Başkan Aday Adayı Ramazan Altan siyasi çalışmalarına devam etmenin yanında sağlık alanında yapacağı projelerini anlatmaya devam ediyor.

Ramazan Altan: "Fizik Tedavi Merkezi Kuracağız"

Ak Parti Sultangazi Belediye Başkan Aday Adayı Ramazan Altan siyasi çalışmalarına devam etmenin yanında sağlık alanında yapacağı projelerini anlatmaya devam ediyor.

20 Kasım 2018 Salı 23:10
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Ramazan Altan: "Fizik Tedavi Merkezi Kuracağız"

31 Mart 2019'da yapılacak olan Mahalli İdareler seçimlerinde belediye başkanlığına hazırlanan Ak Parti Sultangazi Belediye Başkan Aday Adayı Ramazan Altan siyasi çalışmalarına devam etmenin yanında sağlık alanında yapacağı projelerini anlatmaya devam ediyor.

Fizik Tedavi Merkezi Kurulacak

Başkan seçileceği takdirde; Sultangazi'de ikamet eden engelli ve yatalak hastaların tedavilerine cevap verecek 100 yataklı fizik tedavi merkezi kurulacağının müjdesini veren Ramazan Altan, hastaların umut ışığı olmayı hedefliyor. Fizik tedavi merkezlerinin bulunmaması sebebiyle pek çok hasta zor şartlar altında, başka ilçelerdeki fizik tedavi merkezlerini kullanmak durumunda kalıyor. Altan, hastaların tedavilerine cevap verecek ve bu mağduriyetini ortadan kaldıracak tam teşekküllü fizik tedavi merkezlerinin kurulacağını kamuoyuna duyurdu.

Tedavi için Sıra Bekleme Derdine Son!

Sultangazi ilçesine kurulacak olan 100 yataklı fizik tedavi merkezi sayesinde hasta vatandaşlar tedavilerini yaptırabilmek için başka ilçelere gitmek durumunda kalmayıp, kendi ikamet ettikleri yerde tedavilerine devam edebilecekler. Ramazan Altan, yeterli olacak şekilde kurulacak fizik tedavi merkezi ile hastaların sıra bekleme dertlerinin de son bulacağını açıkladı. Engelli ve yatalak hastaların tedavi sürecini kolaylaştıracak bu merkezler, Sultangazi ilçesi için de sağlık alanındaki önemli gelişmelerinden biri olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan AltanAK PartiAk Parti Sultangazi Belediye Başkan Aday Adayı
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