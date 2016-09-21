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Rahim ağzı kanserine karşı yeni aşı

Dünya Sağlık Örgütü HPV Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Bosch,"Rahim ağzı kanseri, HPV virüsüne bağlı ortaya çıkmaktadır. Geliştirilen yeni jenerasyon aşı 9 HPV tipine karşı koruma sağlıyor." dedi.

Rahim ağzı kanserine karşı yeni aşı

Dünya Sağlık Örgütü HPV Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Bosch,"Rahim ağzı kanseri, HPV virüsüne bağlı ortaya çıkmaktadır. Geliştirilen yeni jenerasyon aşı 9 HPV tipine karşı koruma sağlıyor." dedi.

21 Eylül 2016 Çarşamba 10:59
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Rahim ağzı kanserine karşı yeni aşı

 Türkiye'de gerçekleştirilen uluslararası sempozyumda, jinekolojik kanserlerde yeni tedavi ve korunma seçenekleri masaya yatırıldı. Özellikle rahim ağzı kanserinde HPV'nin 9 tipine karşı etkili olan yeni jenerasyon aşının, kansere karşı koruyucu yaklaşımlar arasında yerini aldığı belirtildi.

Avrupa Jinekolojik Onkoloji Derneği (ESGO) Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Gültekin, derneklerince düzenlenen uluslararası katılımlı "Kadın Kanserlerini Önleme Sempozyumu"nun geçtiğimiz günlerde Türkiye'de başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Gültekin, toplantıda jinekolojik kanserlere ilişkin tanıdan, tedaviye, yeni araştırmalardan, koruyucu yöntemlere kadar her konunun ele alınarak tartışıldığını aktardı. Yeni tarama metotlarının belirlendiğini ve bu metotlarla aşıların nasıl entegre edileceğinin ortaya konulduğunu bildiren Gültekin, toplantıda, jinekolojik kanserlerin tedavisi ve korunma metotlarına ilişkin çeşitli müjdeler verildiğini ifade etti.

Gültekin, bilimsel çalışmalardan birinin yumurtalık kanserinde, özellikle genetik olgularda koruyucu cerrahi olduğunu söyledi. Gültekin, yapılan çalışmalara göre, yumurtalık kanserinin önemli bir kısmının tüpten kaynaklandığını ve bu nedenle koruyucu cerrahinin öneminin arttığının belirlendiğini bildirdi.

Rahim kanserlerinde obezitenin etkili olduğunun ortaya konulduğuna da dikkat çeken Gültekin, bu çalışmalarda sağlıklı yaşam biçimiyle obezitenin önlenerek rahim kanserlerin önemli bir kısmının önüne geçilebileceğinin vurgulandığını söyledi.

Rahim ağzı kanserinde 9'lu aşı ile korunma

Öte yandan, sempozyumda, rahim ağzı kanserinin tedavisinde yeni çıkan 9'lu aşılar da Dünya Sağlık Örgütü HPV uzmanlarınca ele alındı.

Dünya Sağlık Örgütü HPV Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Xavier Bosch, aşıya ilişkin şunları kaydetti:

"Rahim ağzı kanseri, HPV virüsüne bağlı ortaya çıkmaktadır. HPV virüsüne karşı daha önce iki farklı aşı kullanımdaydı. Bunlar, ikili ve dörtlü şeklindeydi. İki ve dört HPV tipine karşı etkindi. Geliştirilen yeni jenerasyon aşı ise 9 HPV tipine karşı etkin.

Söz konusu aşı, Avrupa Birliği ülkelerinde 9 yaş üstü tüm kadınlarda kullanılabilmesi için ruhsatlandırılarak kullanıma girdi. Bu şekilde, rahim ağzı kanseri kontrolünde yeni bir strateji gelişti.

Ön sonuçlar, yeni jenerasyon aşının HPV'ye bağlı enfeksiyonların neden olduğu kanser gelişimini önlemede diğer aşılardan daha etkin olduğunu, yüzde 90 başarılı olduğunu ortaya koydu."

AA

Son Güncelleme: 21.09.2016 11:00
Anahtar Kelimeler:
AşıESGORahim Ağzı KanseriHPVJinekolojik Kanser
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