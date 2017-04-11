Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
90904
ALTIN
151.189
DOLAR
3.7000
STERLIN
4.6199
EURO
3.9258
Halk oylamasına 5 gün kaldı
Halk oylamasına 5 gün kaldı
'Nemo Primero' hizmete girdi
'Nemo Primero' hizmete girdi
"Bağımsızlık referandumu"
"Bağımsızlık referandumu"
FETÖ'den 'kot pantolon' yasağı
FETÖ'den 'kot pantolon' yasağı
R. Onur Erim ile A’dan Z’ye Başkanlık Sistemi Röportajı
R. Onur Erim ile A’dan...

Rahatlamak için yeme!

Bazılarımız, ruhen daha iyi hissetmenin çözümünü yemek olarak görür. Oysaki stresliyken ağzımızın içinde çıtırdayan, duygusalken damağımızda serin sulardan kızgın kumlara atlamış hissi bırakan gıdaları seçmek bilim dünyasında gerçekliği kabul edilmiş bir besin seçimi alışkanlığıdır. En çok da biz kadınlar üzüldüğümüzde, sevgilimizden ayrıldığımızda tek tesellimiz olan çikolata ve pastalara koşmuyor muyuz? Sonra o masum çikolatalar bizlere göbek, basen ve kollarımızda yağ olarak geri dönüyor. Bazılarımız bu kilolardan hiç kurtulamayıp Depresyon- fazla kilolar döngüsünde dolaşıp duruyor. Bu hafta Avrasya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Seda Dursun yeme alışkanlıklarımızı gözden geçirmek için sorularımı yanıtladı. En tatlı düşmanımız olan şekerden uzak olarak sağlıkla kalmanızı dilerim. İyi haftalar…

Rahatlamak için yeme!

Bazılarımız, ruhen daha iyi hissetmenin çözümünü yemek olarak görür. Oysaki stresliyken ağzımızın içinde çıtırdayan, duygusalken damağımızda serin sulardan kızgın kumlara atlamış hissi bırakan gıdaları seçmek bilim dünyasında gerçekliği kabul edilmiş bir besin seçimi alışkanlığıdır. En çok da biz kadınlar üzüldüğümüzde, sevgilimizden ayrıldığımızda tek tesellimiz olan çikolata ve pastalara koşmuyor muyuz? Sonra o masum çikolatalar bizlere göbek, basen ve kollarımızda yağ olarak geri dönüyor. Bazılarımız bu kilolardan hiç kurtulamayıp Depresyon- fazla kilolar döngüsünde dolaşıp duruyor. Bu hafta Avrasya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Seda Dursun yeme alışkanlıklarımızı gözden geçirmek için sorularımı yanıtladı. En tatlı düşmanımız olan şekerden uzak olarak sağlıkla kalmanızı dilerim. İyi haftalar…

11 Nisan 2017 Salı 19:20
29 Okunma
Rahatlamak için yeme!

Haber: Sumru Aydın

Depresyona Eğilim ve Yeme Alışkanlıkları Arasında Nasıl Bir Bağlantı Vardır?

İnsanlar sık sık yiyecekleri kendine ilaç gibi görme eğilimindedir.  Özellikle de üzüntü, utanç, kırgınlık gibi rahatsız edici duyguları önlemek için yiyeceklere sarılırlar. Ve bu duygulara sahip bireylerin eli ilk olarak bisküvi, kek vb. yüksek karbonhidratlı yiyeceklere gider. Sebebi ise; şeker miktarı yüksek bu besinlerin beyinde seratonin salınımını ani olarak yükselmesi ile birlikte gelen anlık mutluluk hissidir. Fakat bu etki uzun sürmeyeceği gibi aşırı miktarda şeker tüketimi beraberinde sinir sisteminin konforunun da bozulmasına etki edecektir. Bu durum ise beraberinde tekrar duygu-durum bozukluğunu getirir. 

Kızgın ya da Stresli Zamanlarda Yemeğe Sarılanlara Neler Tavsiye Edersiniz?

Gerginlik, sinirlilik, kızgınlık ve öfke gibi duygular yaşayanlar tabağını çok doldurmadan besleyici şeyler tüketmeye özen göstermeli. Örnek olarak bir bardak light süt ve bir orta boy muz açlığınızı bastırırken kan şekerinin dengede kalmasına, kortizol salınımını düşürerek sakinleşmeye destek olacaktır.

Yiyecek Tercihlerinde Sağlıksızlara Yönelmeyin! 

Depresyona eğilimli insanların daha çok fast-food tarzı hızlıca tüketime sunulan, yüksek yağlı besinleri tercih ediyor.  Bu duygu halinden kurtulmak için yeşil sebzelerin, rengarenk meyvelerin önemi büyük. Buzdolabında mutlaka sağlıklı yiyecekler bulundurmak gerekiyor. Ve bunları satın aldıktan sonra tüketime uygun şekilde paketlemeye özen göstermeli.  

Kendini Çok Sık Mutsuz, Huzursuz hissedenler Ne Yapmalı?

B grubu vitaminlerinden zengin tam tahılları, seratonin salınımından sorumlu triptofan vb. aminoasit kaynaklarını, omega-3 ten zengin yağlı tohum ve deniz ürünlerini beslenmende ne kadar bulundurduklarına dikkat etmeliler.

Kan tetkiklerinin de bu konuda yardımcı olacaktır. Mesela D vitamini eksikliği doğrudan depresyon sebebidir.

Sağlıklı Beslenmek İçin Neler Yapmalı?

  • Menülerinizi iyi planlayın

Menülerinizi planlarken; menünün yeterli ve dengeli olmasına, sağlıklı beslenme ilkelerinden uzaklaşmamış olmasına dikkat edin. Menüde, 4 ana besin grubundan da besin bulunmasına özen gösterin. (1- Süt ve ürünleri, 2- Et ve ürünleri, 3- Tahıllar, 4- Sebze ve meyveler)

  • Yemek saatine dikkat!

Yemek saatini iyi ayarlayın. En geç 20:30 saatlerinde yemeğe oturmuş olun; yemeğinizin 22:00 gibi bitmiş olmasına dikkat edin (Bu saat yatış saatinize de bağlı olarak değişebilir). Bu saatten sonra taze veya kuru meyve haricindeki besinleri tüketmemeye gayret edin.

  • Yemekleri iyi çiğneyin, hızlı tüketmeyin!

Yemek yeme hızına daha fazla özen göstermeniz gerekir. Yemekleri yavaş ve iyi çiğneyin. Lokmalarınız arasında çatal, kaşık ve bıçağınızı mutlaka masaya bırakın, yemeğe sık sık ara verin. Böylece tüketim miktarını da azaltmış olacaksınız.

  • Çok tuzlu ve fazla kavrulmuş kuruyemişlerden özellikle uzak durun. 

Beyaz leblebi, diğerlerine göre oldukça masum bir seçenek. Tercih edebilirsiniz. Bunun haricinde; kuru üzüm, kuru kayısı, kuru erik, kuru dut, badem, fındık gibi yemişleri içkinizin yanında tercih edebilirsiniz. Ama tüketeceğiniz miktarlara dikkat edin.

  • Rafine besin tüketimi azaltın! 

Rafine gıdaların aşırı tüketimi ciddi kilo artışını tetiklemekte. Aslında rafine gıdalar en iyi; ne doğal üründen varolmuş nede normal görünümüne benzemeyen gıda olarak tanımlanabilir. Kilo kaybının devamını sağlamak için bu ürünlerin tüketimini minimuma indirmeliyiz. Ekmek, patates, patates cipsi, çok pişmiş etler, işlenmiş besinler, rafine gıdalara örnek gösterilebilir. 

  • Egzersize başlayın! 

Kilo kaybınız için tıpkı bir alet gibi metabolizmanızı yükseltmek adına egzersizinizi gözden geçirin. Çalışmalar egzersiz şiddetini artırmaktan ziyade egzersiz süresini artırmanın daha yararlı olacağını göstermiştir. Bununla birlikte boş mideyle egzersiz yapmamalısınız. Bu kas kaybına sebep olacaktır.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Sumru AydınAvrasya HospitalÖnce Vatan Gazetesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dondurmada 'hijyen' tehlikesi
Dondurmada 'hijyen' tehlikesi
Diyabet göz sağlığını tehdit ediyor
Diyabet göz sağlığını tehdit ediyor
İleri evre kanserlerde 'sıcak kemoterapi' dönemi
İleri evre kanserlerde 'sıcak kemoterapi' dönemi
USK'dan 'yoğurdun kanser yaptığı' iddiasına yanıt
USK'dan 'yoğurdun kanser yaptığı' iddiasına yanıt
Sebze-meyveler hipertansiyonu düşürüyor
Sebze-meyveler hipertansiyonu düşürüyor
'Türkiye'de 3 milyon obez var'
'Türkiye'de 3 milyon obez var'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ