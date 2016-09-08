'Protein kaynağı balığı kızartmadan sık tüketin'

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Çolakoğlu, yaptığı açıklamada, kırmızı et fiyatlarına bakıldığında balığın ucuz hayvansal protein kaynağı açısından önemli olduğunu ifade etti.

Özellikle denize kıyısı olan bölgelerde balığın günlük tüketimde önemli paya sahip bir besin olduğunu belirten Çolakoğlu, "İçerdiği yağlar, protein ve vitamin anlamında da önemli bir gıda. Son derece sağlıklı bir besin. Balık, bağ doku açısından diğer etlere göre daha zayıf olduğu için sindirilebilirliği çok yüksek. Bunun sonucunda biyolojik değeri fazla. Çünkü balığı yediğiniz zaman vücudunuz bunu tamamıyla sindirebiliyor. Yani balıktaki bütün besin bileşenlerini vücut kullanarak kendini yenileyebiliyor, ihtiyaçlarını giderebiliyor." dedi.

"Sağlıklı bir yaşam için balığı haftalık sınırlamayla değil günlük alışkanlıkla tüketin"

Çolakoğlu, günde 200 gram kadar balık eti yiyerek vücudun günlük protein ve yağ asitleri ihtiyacının karşılanabileceğine işaret ederek, şu uyarılarda bulundu:

"Sağlıklı bir yaşam için balığı haftalık sınırlamayla değil günlük alışkanlıkla tüketin. Balık tüketiminde haftalık zorunluluklara bağlı kalmamalıyız. Evet haftada 2 yada 3 kez yememiz sağlık açısından çok yararlı ama bunu bir alışkanlık haline getirmeliyiz. Biz günlük tüketim olarak tavsiye ediyoruz. Bu tabii bizim ülkemizde özellikle biraz zor. Kendimizi zorlayabilirsek haftada 2 veya 3 kez balık tüketimini hayatımıza sokabilirsek, çocuklarımızı buna alıştırabilirsek gelecekteki nesillerimizin de bu alışkanlık ile daha sağlıklı bireyler olmasını sağlayabiliriz."

"Kızartmada besin değerlerini kaybediyoruz"

Çolakoğlu, Türk halkı olarak balığı hazırlarken daha çok kızartmanın tercih edildiğini ancak bu pişirme tekniğinde balıktaki besin değerlerinin büyük oranda kaybedildiğini söyledi.

Balıktaki değerli yağların kızartma yağına geçtiğinin ve proteinin nispeten tahrip edildiğinin altını çizen Çolakoğlu, "Buğulama yöntemini kullandığınız zaman içeriği suya geçiyor, siz de suyunu tükettiğinizde balığı tam anlamıyla kullanmış oluyorsunuz. Evet kızartma lezzetli ama buğulama da çok lezzetli. Izgara da çok faydalı." ifadesini kullandı.