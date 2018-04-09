PROSTAT KANSERİNİ İMMUNOTERAPİ İLE YENDİ

68 yaşındaki sağlık memuru emeklisi İbrahim Kahya bir buçuk yıl önce yakalandığı prostat kanserini İmmunoterapi ile yenmeyi başardı. Çalışma hayatına yeniden döndüğünü ifade eden Kahya, günde 3 saat yürüdüğünü ve hiç asansör kullanmadığını belirtti. İbrahim Kahya yaşadığı zorlu süreci şöyle anlattı.” Hastalığım yanma, idrara zor çıkma gibi şikayetlerle başladı. Bundan bir buçuk yıl önce de prostat kanseri tanısı kondu. Çok sıkıntılı bir süreçti benim için. Çok ciddi ağrılarım olduğu gibi tuvalet sorunundan dolayı neredeyse dışarı çıkamaz hale gelmiştim. Buna tabi ister istemez kanser psikolojisi de eklendi. İki, üç ay kendimi eve kapattım. Bu süre zarfında üroloji doktorumun kontrolünde tedavilerim ve kemoterapiler başladı. Eş zamanlı olarak da immunoterapi almaya başladım. İmmunoterapi beni çok rahatlattı. Ağrılarım geçti yaşam kalitem yükseldi. Bu süre zarfında ailemin ve dört torunumun desteği bana yeniden güç verdi. Hastayım diye kendimi eve kapatmamam gerektiğine karar verdim. Torunlarımın mürüvvetini görmek için yaşamam gerekiyor dedim. Tabi bir de işim bana can suyu oldu. Emekliyim ama kardeşimin işinde ona destek oluyorum, kunduracılara malzeme götürüyorum. Toplu taşıma ile her gün işime gidip geliyorum. Günde en az 3 saat yürüyorum. Asansör hiç kullanmıyorum merdiven çıkmayı tercih ediyorum. Doktorum Ülkü hanımın immunoterapi tedavisi kapsamında verdiği diyet programı var onu hiç aksatmıyorum, tedavimi harfiyen uyguluyorum. Gerçekten çok iyiyim. 68 yaşında yeniden yaşama şansı yakalamış hissediyorum kendimi” dedi.

Erkekler 40 yaşından sonra rutin muayenelerini atlamamalı.