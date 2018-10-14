Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96657
ALTIN
230.011
DOLAR
5.9313
STERLİN
7.7037
EURO
6.8595
Hindistan'da domuz gribi 56 can aldı
Hindistan'da domuz gribi 56 can...
Kütahya'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü
Kütahya'da yolcu otobüsü ile kamyonet...
Manisa'da uyuşturucu operasyonu
Manisa'da uyuşturucu operasyonu
Van'da uyuşturucu operasyonu 
Van'da uyuşturucu operasyonu 
Anadolu Otoyolu'nda tır yangını
Anadolu Otoyolu'nda tır yangını

Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu: Kronik stres kansere yatkınlığı artırıyor

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu, "Stres hastalık gelişiminde etkilidir. Bu durumun sürekli olması halinde de stres kronikleşir ve kansere yatkınlık artar." dedi.

Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu: Kronik stres kansere yatkınlığı artırıyor

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu, "Stres hastalık gelişiminde etkilidir. Bu durumun sürekli olması halinde de stres kronikleşir ve kansere yatkınlık artar." dedi.

14 Ekim 2018 Pazar 16:33
0 Okunma
Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu: Kronik stres kansere yatkınlığı artırıyor

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu, kanserden korunmada, yeterli fiziksel aktivitenin önemine işaret ederek, "Yağ dokusu biriktikçe vücutta zararlı maddeler salgılanıyor. Bu da kanser gelişiminde önemli rol oynuyor." dedi.

Ankara Eczacı Odası Gençlik Komisyonu tarafından, Meme Kanseri Farkındalık ayı kapsamında, kanserden korunma yollarına ilişkin farkındalığının artırılması konferansı düzenlendi.

Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu, burada yaptığı konuşmada, kanser ve kanserden korunma yollarını anlattı.

Tüm dünyada görülen önemli bir hastalık olan kanserin, vücuttaki hücrelerin kontrolsüz çoğalması olarak tanımlandığını belirten Sunguroğlu, kötü huylu tümörün kan, lenf bezleri, kas, beyin ve kemik gibi birçok yerde görülebildiğini ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, sağlığın "bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan iyi olma hali" olarak tanımlandığı dile getiren Sunguroğlu, sağlık üzerinde yüzde 7 iklim, yüzde 8 tıbbi koşullar, yüzde 10 sosyal koşullar, yüzde 15 kalıtsal faktörler ve yüzde 60 oranında ise yaşam stilinin etkili olduğunu vurguladı.

"Yağ dokusu biriktikçe zararlı maddeler salgılanıyor"

Prof. Dr. Sunguroğlu, yaşam stilini kişinin kendisinin belirleyebildiğinin altını çizerek, kanserden ve birçok hastalıktan korunulabileceğine işaret etti.

Sağlığı korumaya yönelik faktörler içinde yeterli fiziksel aktivitenin çok önemli olduğuna dikkati çeken Sunguroğlu, "Yağ dokusu biriktikçe vücutta zararlı maddeler salgılanıyor. Bu da kanser gelişiminde önemli rol oynuyor." diye konuştu.

Kadirhan Sunguroğlu, kanserden korunmak için gün içinde yeterli fiziksel aktivitenin yapılması, spora zaman ayrılması gerektiğini bildirdi.

Kanserden korunmada en önemli faktörlerin başında, tütün ve tütün ürünlerinden uzak geldiğini aktaran Sunguroğlu, "Özellikle akciğer kanseri gelişiminde yüzde 90'ın üstünde tütün kullanımı etkilidir. Tütün kullanımı başta akciğer olmak üzere mesane, gırtlak kanseri gelişiminden sorumludur." dedi.

Sağlıklı beslenmeye ve her gıdadan dengeli bir şekilde tüketmeye özen gösterilmesi gerektiğini ifade eden Sunguroğlu, özellikle hazır yerine doğal ve taze yiyeceklerin tüketilmesinin önemine işaret etti.

Sunguroğlu, stresin de kanser gelişiminde önemli olduğunu vurgulayarak, gün içinde bunu azaltabilmek için spor ya da bir hobiyle ilgilenmesi önerisinde bulundu.

Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu, "Stres hastalık gelişiminde etkilidir çünkü stresle birlikte tansiyon yükselir, kan şekeri artar ve kişinin metabolizması bozulur. Bu durumun sürekli olması halinde de stres kronikleşir ve buna bağlı olarak bağışıklık sistemi bozulur ve kansere yatkınlık artar." diye konuştu.

Hastalara destek veriyor

Metastatik Meme Kanseri Derneği (Metamazon) Başkanı Canan Perdahlı da kanser tedavisi gördüğünü, tanıdan tedaviye kadar geçen sürenin hem hasta hem de hasta yakınları için güç ve uzun bir dönem olduğunu söyledi.

Kanserle mücadelede toplumsal farkındalığın artırılmasının önemine işaret eden Perdahlı, hastalara destek vermek amacıyla faaliyetler yürüten Metamazon'un çalışmalarını anlattı.

Perdahlı, dernek bünyesinde ilham ve destek vermek için danışmanlık yaptığını sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İki günlük Güneş bebeğin damarı stentle açıldı
İki günlük Güneş bebeğin damarı stentle açıldı
'Grip, şakaya gelmez'
'Grip, şakaya gelmez'
Türkiye'nin şifa eli 3 kıtada 23 bin hastaya uzandı
Türkiye'nin şifa eli 3 kıtada 23 bin hastaya uzandı
Cihaza bağımlı kronik hastalara 200 lira elektrik faturası desteği
Cihaza bağımlı kronik hastalara 200 lira elektrik faturası desteği
Kars'ta felçli hastalara 'robot'lu destek
Kars'ta felçli hastalara 'robot'lu destek
Meme kanserinin erken teşhisi artık daha kolay
Meme kanserinin erken teşhisi artık daha kolay
'Sinsi hastalık' erken tanıyla önlenebilir
'Sinsi hastalık' erken tanıyla önlenebilir
ABD'li çocuk duyma yetisini Türkiye'de kazandı
ABD'li çocuk duyma yetisini Türkiye'de kazandı
MEME KANSERİNİN TEŞHİSİNDE GEÇ KALMAYIN! 
MEME KANSERİNİN TEŞHİSİNDE GEÇ KALMAYIN! 

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ