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Probiyotik İle Zayıflama

Probiyotikler uzun araştırmalar sonucunda sindirim sisteminin düzenli çalışması konusunda oldukça önemli bir rol alırken yeni yapılan çalışmalar ile diyet esnasında probiyotik kullanımının da kilo kaybını desteklediğinin farkına varılmıştır.

Probiyotik İle Zayıflama

Probiyotikler uzun araştırmalar sonucunda sindirim sisteminin düzenli çalışması konusunda oldukça önemli bir rol alırken yeni yapılan çalışmalar ile diyet esnasında probiyotik kullanımının da kilo kaybını desteklediğinin farkına varılmıştır.

05 Mayıs 2017 Cuma 12:24
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Probiyotik İle Zayıflama

Kadın veya erkek fark etmeksizin zayıflamak için bir çok diyet, spor aktiviteleri ve cerrahi müdahale ile kimi zaman sağlıklı olduğunu düşündüklerimiz, kimi zamanda hızlı kilo vermek için sağlıksız olan yollara başvurduğumuz bir gerçek. Fakat vücudumuz da dost bakteriler olarak tanımladığımız probiyotikler sayesinde vücudumuzu hem zararlı bakterilere karşı korurken hem de zararlı besinlerden aldığımız kalorilerin sindirimini düzenleyerek kilo kaybına fayda sağlıyor. Yani kısaca şöyle diyebiliriz ki metabolizmamızı düzene sokarak daha sağlıklı olmamıza katkı da buluyorlar.

Probiyotikler uzun araştırmalar sonucunda sindirim sisteminin düzenli çalışması konusunda oldukça önemli bir rol alırken yeni yapılan çalışmalar ile diyet esnasında probiyotik kullanımının da kilo kaybını desteklediğinin farkına varılmıştır. Diyetinize doğal probiyotik içeren gıdalar eklemeden önce probiyotikli besinlerin neye yardımcı olduklarını bilmek oldukça önemlidir. Probiyotikli gıdalar, tüketim sonrasında bağırsaklarınıza faydalı canlı bakterileri içermiş olur. Doğal probiyotik içeren gıdalar fermante edilmiş probiyotik yoğurt, süt ve süt ürünlerinde bulunmaktadır. Diyet esnasın da probiyotik içeren besinleri diyet hapları olarak görmek oldukça yanlıştır ve yanlış kullanım sonucunda kalori alımınıza dahi neden olabilir.

probiyotik

Bağışıklığı güçlendirme konusunda fayda sağlayan probiyotikler, bağışıklık sistemimiz de probiyotik olarak bahsedilmesi için bağırsağa kadar canlı olarak ulaşması gerekmektedir. Probiyotikli besinleri tüketimi sonucunda bedenimiz daha hafif ve daha konforlu hissetmemizi sağlar. Ayriyeten mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak hasta olma ihtimalini yok etmek ile eşit olduğu için probiyotik içeren süt ürünlerini tüketmek oldukça önemlidir. Karbon-hidrat içeren un ve şeker ürünleri, rafine edilmiş besinler bağırsak koruyuculuğunu düşürdüğü için sebze, meyve et ve yumurta gibi gıdaları tüketmek bizim için daha doğru olacaktır.

Peki probiyotikli gıdaları diyetinize nasıl dahil etmelisiniz? Diyetiniz esnasın da belirlediğiniz besinleri doğal probiyotik içeren yoğurt, süzme peynir, kefir, lahana turşusu ve pastörize edilmeden evde kurutulmuş zeytin gibi gıdalar ile tükettiğiniz zaman oldukça faydalı olacaktır. Bu besinleri diyet planınıza günlük olarak bir ürünü ekleyerek yeterince tüketimini sağladığınız vakit sindirim sisteminizin daha düzenli olduğunu ve bu sayede daha kolay kilo verdiğinizi göreceksiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Probiyotik
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