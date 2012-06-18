Parmak arasından binden fazla kıl çıktı

KONYA



Konya'da bir kuaförün iki parmağının arasındaki toplu iğne ucu kadar delikten giren ve şiddetli ağrılara neden olan binden fazla kıl, gerçekleştirilen operasyonla alındı.

Operasyonu gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Erenoğlu, dünyada bu şekilde tıp literatürüne girmiş 15-20 vakanın olduğunu söyledi.

Nadir görülen bu rahatsızlığın genellikle kuaförlerde olduğu kaydeden Erenoğlu, ''Bu nedenle hastalık, 'kuaför sendromu' olarak biliniyor'' dedi.

Erenoğlu, vakayı bilimsel dergilerde paylaşmaya hazırlandıklarını belirtti.