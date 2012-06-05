Parkinson hastalarına yeni umut

VİYANA - Avusturya'da Parkinson aşısı, hastalar üzerinde ilk kez denenmeye başlandı.

Avusturya biyoteknoloji şirketi Affiris, Parkinson hastalığına karşı aşının geliştirilmesi için dünyada ilk klinik deneyin başlatıldığını belirtti.

PD01A adı verilen aşı, Parkinson'un ilerlemesinde önemli rol oynayan alfa-sinüklein proteinine etki ediyor. Aşı yardımıyla bu proteinin antikorlar üretmesi için bağışıklık sistemini harekete geçirmesi bekleniyor.

Birinci aşamadaki deney, Viyana'daki bir klinikte 32 hasta üzerinde yapılıyor. Araştırmanın 2013 sonuna kadar devam etmesi öngörülüyor.