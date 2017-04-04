Parkede Kansere Karşı "Korkmuyorum Farkındayım" Dediler

İSTANBUL - Medicana Sağlık Grubu 1-7 Nisan kanser haftasında düzenleyeceği bir dizi farkındalık projesinin bu yıl ilkini “Korkmuyorum Farkındayım” mottosuyla başlattı. Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol Takımı sağlık sponsoru Medicana International İstanbul Hastanesi, kulüp işbirliğinde bu kampanyanın öncüsü oldu. Beşiktaş Büyükçekmece karşılaşmasında sahaya çıkan Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol Takım oyuncuları ve Göl Kızları “Korkmuyorum Farkındayım” formasıyla seyirciler tarafından büyük ilgi gördü.

DİBÇEK “Korkmuyorum Farkındayım” Projesini Destekliyor

Büyükçekmece Basketbol Takımı Antrenörü Özhan Çıvgın, başlattıkları kampanya hakkında şu bilgileri verdi: Kanser, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli bir toplumsal sağlık ve sosyal sorumluluk sorunu. Biz takım olarak bu sorumluluğun farkındayız. Ülkemizde binlerce insan kanser nedeniyle yaşamını yitirirken bir insana bile dokunmak, erken teşhisin önemi konusunda farkındalık yaratmak bizim için oldukça önemli. Bu yüzden bu maçta bize destek veren tüm taraftar ve seyircilerimizi Kanser’ de erken teşhis ve tedavi konusunda duyarlılığa davet ediyoruz. Sağlık sponsorumuz Medicana International İstanbul Hastanesine bu duyarlılığa bizi ortak ettiği için teşekkür ediyoruz” dedi.

KANSER SENİ FARKETMEDEN SEN FARKET

Medicana International İstanbul Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mutlu Demiray,

“Kanser, dünya genelinde giderek artan bir sağlık problemidir. Yeni çalışmalara göre; ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Kanser olma olasılığı yaşam şekline, çevreye, beslenmeye, yaşa, cinsiyete ve aile öykülerine bağlı olarak değişir. Yani herkes kanser olabilir. Çağımızın belkide en önemli hastalığının farkında olmak, sevdiklerimizin ve başkalarının fark etmesini sağlamak hepimizin görevi.Çaresi erken teşhis, erken tedavi. Medicana International İstanbul Hastanesi olarak “ kanser seni fark etmeden, sen fark et” diyor ve kişilerin bilinçlenmesi için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Hayatın her alanında var olan kanserojen maddeler; insanları ister istemez korkutuyor ve tedbirli yaşamaya yöneltiyor. Ancak unutulmamalıdır ki, kanser; erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilen bir hastalıktır.” dedi.