Pahalı gözlük iyi demek değildir

ORDU - Ordu Üniversitesi (ODÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Refika Hande Karakahya, güneş gözlüğü alırken, gözlüklerin kalite belgesinde, yüzde 99 ve üzerinde ultraviyole koruması olduğuna ya da 400 nanometre altındaki ışınları geçirmediğine dair bilginin varlığının araştırılması gerektiğini belirtti.



Göz sağlığı ve güneş gözlüğü seçiminde nelere dikkat edilmesi konularında AA muhabirine bilgi veren Karakahya, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla güneş gözlüklerinin kullanımında artış yaşandığını ancak bu konuda dikkat edilmesi gereken çok önemli hususlar olduğunu söyledi.

Halk arasında güneş gözlüğü seçimine ilişkin bilinen bazı yanlışlar olduğunu vurgulayan Karakahya, şunları söyledi:

''Pahalı gözlük iyi gözlük değildir. Güneş gözlüklerinin seçiminde yüze iyi oturması, yüz anatomisine uygun olması belki de en önemli faktörlerden biri. Özellikle kulaklara, burna baskı yapmayan ve mümkün olduğunca daha fazla alanı örten güneş gözlüklerini seçmek önemli."

Gözlüğün kalitesinin, ürün satın alınmadan sorgulanması gerektiğini dile getiren Karakahya,''Gözlük alındığı zaman mutlaka kalite belgesinin sorulması gerekiyor. Bu kalite belgesinde de yüzde 99 ve üzerinde ultraviyole koruması olduğuna ya da 400 nanometre altındaki ışınları geçirmediğine dair bilginin varlığı araştırılmalı. Kaliteyi anlamanın bir başka yolu da gözlüğü taktıktan sonra dikey bir çizgiye odaklanmaktır'' dedi.