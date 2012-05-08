Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Pahalı gözlük iyi demek değildir

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan güneş gözlüğü kullanımındaki yanlışlıkları Yrd. Doç. Dr. Karakahya anlattı

Pahalı gözlük iyi demek değildir

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan güneş gözlüğü kullanımındaki yanlışlıkları Yrd. Doç. Dr. Karakahya anlattı

08 Mayıs 2012 Salı 11:52
1128 Okunma
Pahalı gözlük iyi demek değildir
ORDU - Ordu Üniversitesi (ODÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Refika Hande Karakahya, güneş gözlüğü alırken, gözlüklerin kalite belgesinde, yüzde 99 ve üzerinde ultraviyole koruması olduğuna ya da 400 nanometre altındaki ışınları geçirmediğine dair bilginin varlığının araştırılması gerektiğini belirtti.

Göz sağlığı ve güneş gözlüğü seçiminde nelere dikkat edilmesi konularında AA muhabirine bilgi veren Karakahya, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla güneş gözlüklerinin kullanımında artış yaşandığını ancak bu konuda dikkat edilmesi gereken çok önemli hususlar olduğunu söyledi.

Halk arasında güneş gözlüğü seçimine ilişkin bilinen bazı yanlışlar olduğunu vurgulayan Karakahya, şunları söyledi:
''Pahalı gözlük iyi gözlük değildir. Güneş gözlüklerinin seçiminde yüze iyi oturması, yüz anatomisine uygun olması belki de en önemli faktörlerden biri. Özellikle kulaklara, burna baskı yapmayan ve mümkün olduğunca daha fazla alanı örten güneş gözlüklerini seçmek önemli."

Gözlüğün kalitesinin, ürün satın alınmadan sorgulanması gerektiğini dile getiren Karakahya,''Gözlük alındığı zaman mutlaka kalite belgesinin sorulması gerekiyor. Bu kalite belgesinde de yüzde 99 ve üzerinde ultraviyole koruması olduğuna ya da 400 nanometre altındaki ışınları geçirmediğine dair bilginin varlığı araştırılmalı. Kaliteyi anlamanın bir başka yolu da gözlüğü taktıktan sonra dikey bir çizgiye odaklanmaktır'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 08.05.2012 03:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bol su tüketmek, böbrek taşı oluşumunu engelliyor
Bol su tüketmek, böbrek taşı oluşumunu engelliyor
'İlaçlı stentte dışa bağımlılığı azaltacağız'
'İlaçlı stentte dışa bağımlılığı azaltacağız'
KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNE KARŞI “VÜCUDU EĞİTEREK” MÜDAHALE
KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNE KARŞI “VÜCUDU EĞİTEREK” MÜDAHALE
'Probiyotik kullanımı hekim kontrolünde olmalı'
'Probiyotik kullanımı hekim kontrolünde olmalı'
'Sevgin İliklerime İşlesin'
'Sevgin İliklerime İşlesin'
Oyun bağımlıları toplumsal yaşamdan uzaklaşıyor
Oyun bağımlıları toplumsal yaşamdan uzaklaşıyor
'Geleneksel tıp' uzmanları Türkiye'de buluşacak
'Geleneksel tıp' uzmanları Türkiye'de buluşacak
Kanser tedavisinde DNA nanorobotları devrede
Kanser tedavisinde DNA nanorobotları devrede
Suriyeli hastaya yeni topuk yapıldı
Suriyeli hastaya yeni topuk yapıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ