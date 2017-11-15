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'Orta yaşa gelmeden menopoza hazırlanın'

Prof. Dr. Ateş Karateke, menopoza hazır olmanın önemine işaret ederek, "Süreci rahat yaşayabilmek için kadınlar orta yaşlara gelmeden önce hazırlık yapmalıdır." dedi.

'Orta yaşa gelmeden menopoza hazırlanın'

Prof. Dr. Ateş Karateke, menopoza hazır olmanın önemine işaret ederek, "Süreci rahat yaşayabilmek için kadınlar orta yaşlara gelmeden önce hazırlık yapmalıdır." dedi.

15 Kasım 2017 Çarşamba 11:24
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'Orta yaşa gelmeden menopoza hazırlanın'

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Başkanı Prof. Dr. Ateş Karateke, yaptığı açıklamada, halk arasında "kadınların regl dönemindeki kanamaların sona ermesi" şeklinde tanımlanan menopozun, östrojen hormonunun eksik salgılanmasıyla gerçekleşen tıbbi bir durum olduğunu bildirdi.

Menopozun her kadının hayatının bir döneminde yaşayacağı normal bir süreç olduğunu aktaran Karateke, "Kadınlar belirli bir yaşa geldiklerinde menopoza gireceklerini bildiklerine göre vücutlarını çok daha önceden bu sürece hazırlamaları uygun olacaktır. Her kadında olmasa da genellikle ateş basması, eklem ağrıları, kilo alımı, kalp ve şeker hastalıkları gibi pek çok sağlık sorunu menopoz dönemindeki kadınlarda görülebilmektedir. Bu sorunlardan korunmak ve daha konforlu bir menopoz süreci yaşayabilmek için kadınlar orta yaşlara gelmeden önce menopoz dönemleri için hazırlık yapmalıdır." ifadelerini kullandı. 

Kareteke, menopoz dönemi ile kısa sürede kadın vücudunda birtakım değişikliklerin başladığını dile getirerek, ateş basması, terleme ve uykusuzluğun kısa sürede etkisini gösterdiğini vurguladı.

Sigara menopoz yaşını erkene çekiyor

Prof. Dr. Karateke, menopoz dönemini rahat geçirmek için yapılması gerekenler hakkında da bilgi verdi. Kolesterol yükselmesini önlemek için kırmızı et yerine beyaz et tüketilmesi gerektiğini kaydeden Karateke, şöyle konuştu:

"Kemik erimesine karşı süt ve süt ürünleri tüketilmelidir. Kan şekerini yükseltmeyen kompleks karbonhidratlar tercih edilmelidir. Yiyeceklerdeki tuz miktarı azaltılmalıdır. Çay, kahve, kola, çikolata, kakao gibi kafein içeren yiyecek ve içecekleri tüketmekten kaçınılmalıdır. Böylece menopoz döneminde görülen uykusuzluk, sıcak basması ve osteoporoz gibi durumların görülme olasılığı en aza indirilir. Sigara bırakılmalıdır. Ayrıca günde 10 veya daha fazla sigara içen kadınlarda menopoz yaşı ortalama 1,5 yıl erkene çekilmektedir." 

AA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Ateş KaratekeMenopozSağlık
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