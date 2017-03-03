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Orjinal iyot damlası nedir? İyot damla kullanan var mı?

Türkiye’de her yüz bayandan 79’u troid bezlerinin az çalıştığını ve iyot eksikliği yaşadığını biliyor musunuz ya da bu bayanların çoğu bundan habersiz olduğundan haberiniz var mı?

Orjinal iyot damlası nedir? İyot damla kullanan var mı?

Türkiye’de her yüz bayandan 79’u troid bezlerinin az çalıştığını ve iyot eksikliği yaşadığını biliyor musunuz ya da bu bayanların çoğu bundan habersiz olduğundan haberiniz var mı?

03 Mart 2017 Cuma 14:16
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Orjinal iyot damlası nedir? İyot damla kullanan var mı?

Maalesef ülke geneli kadınların yaşadığı en büyük sorunların başında troid bezlerinin çalışmaması geliyor. Bu basit bir sorun olarak görünse de aslında çok ciddi bir sorun olmaktadır. Öncelikle iyot eksikliği sinir stres, kemik erimesi, kilo almak, hatta aldığın kiloları geri verememek gibi birçok sorunun da habercisi olmaktadır. Bunun yanı sıra vücutta su toplamasını ve ödem oluşmasında da neden olur. Bu sebeple iyot eksikliğine bir çare bulmalı hem sağlığımızı ger kazanmalı hem de vücuttaki etkilerinden kurtulmalıyız. vitplus kullanıcı yorumları sayfasından da görüleceği üzere iyot takviyesi olarak kullanılan vit plus iyot damlası bu alanda alternatif bir ürün olarak kullanılabilir.

İyot Damlası Faydaları

Uzun zamandır yurt dışında satılan ve oldukça ilgi gören vit plus iyot damlası kısa zamanda ülkemizde de adını duyurmayı başardı. Özellikle hormon hastalıkları ile cebelleşen bayanların çaresi haline gelen iyot damlası kullananlarda oldukça memnun kaldıklarını dile getirmektedirler. Bu alanda yapılan çalışmalar sonucu iyot damlasının bilinen ve kanıtlanan herhangi bir yan etkisi yoktur. iyot damlası fiyatı ne kadar diye merak edenler fiyat listesinin 46 liradan başladığını belirtebiliriz. Ürünün kullanıcıları ürünün çok iyi bir ürün olduğunu ve kısa zamanda hemen etkisini göstermeye başladığını açıklıyor. Ayrıca ürün özellikleri arasında en çok dikkat çeken;

  • Metabolizmayı hızlandırıyor
  • Vücudun ihtiyacı olan iyodu vücuda sunuyor
  • Kemik ve tırnakları güçlendiriyor
  • Saç dökülmesini önlüyor
  • Vücuttan ödem atılmasını ve kolay kilo verilmesini sağlamaktadır.

İyot damlası kullanımı

Sizinde anlayacağınız üzere sadece zayıflama ürünü olmamakta ve birçok açıdan sağlığa faydalı olmaktadır. Peki iyot nasıl kullanılır, iyot damlası kullanmasını ne faydası olacak? Ayrıca yapılan araştırmalarda sağlık için sorun teşkil etmediği de kanıtlamıştır. Bunun yanı sıra ürün kullanıcılar olarak yorum yapanların yorumlarına bakıldığı zaman bu güne kadar nerede ise sorun yaşayan hiç kimse bulunmamaktadır. Ayrıca sağlığı tehdit eden bir ürün olmamakla birlikte sağlık için de etkili bir üründür. Bunun yanı sıra kilo vermeye de destek olan bu ürünü sadece iyot eksiliği sorunu yaşayanlar değil herkes rahatlıkla kullanabiliyor. Yani anlayacağınız üzere iyot damlası kullanmak için iyot eksikliğinin olması gerekmiyor. Sağlık takviye yada diyet takviye olarak sa kullanabilirsiniz. Kullanıcı yorumlarına değinmek gerekir ise; genel olarak hep olumlu sonuçlar bulunmaktadır. Bunun yanı sıra ürünü kullanarak ciddi kilolar veren ve kilolarından kurtulanlarda olduğu söylenmektedir. Ayrıca yapılan araştırmalarda ürünün hiçbir yan etkisi yoktur. Bu ürünü bulmak ve almak için internetten resmi satış sitesine başvurabilirsiniz. Ayrıca ürünü satan eczanelerde bulunuyor. Oralardan da yardım alabilirsiniz. Bazı aktarlarda ürünün satışını yapmaya başlamışlar satış yapan aktarları araştırabilirsiniz. Fakat kısa ve kesin yol olarak internet resmi satış sitesine bakmanızı önerebiliriz. Zaten resmi satış sayfasında ürün hakkında daha detaylı bilgide alabilir ve sipariş verebilirsiniz.

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