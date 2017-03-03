Orjinal iyot damlası nedir? İyot damla kullanan var mı?

Maalesef ülke geneli kadınların yaşadığı en büyük sorunların başında troid bezlerinin çalışmaması geliyor. Bu basit bir sorun olarak görünse de aslında çok ciddi bir sorun olmaktadır. Öncelikle iyot eksikliği sinir stres, kemik erimesi, kilo almak, hatta aldığın kiloları geri verememek gibi birçok sorunun da habercisi olmaktadır. Bunun yanı sıra vücutta su toplamasını ve ödem oluşmasında da neden olur. Bu sebeple iyot eksikliğine bir çare bulmalı hem sağlığımızı ger kazanmalı hem de vücuttaki etkilerinden kurtulmalıyız. vitplus kullanıcı yorumları sayfasından da görüleceği üzere iyot takviyesi olarak kullanılan vit plus iyot damlası bu alanda alternatif bir ürün olarak kullanılabilir.

İyot Damlası Faydaları

Uzun zamandır yurt dışında satılan ve oldukça ilgi gören vit plus iyot damlası kısa zamanda ülkemizde de adını duyurmayı başardı. Özellikle hormon hastalıkları ile cebelleşen bayanların çaresi haline gelen iyot damlası kullananlarda oldukça memnun kaldıklarını dile getirmektedirler. Bu alanda yapılan çalışmalar sonucu iyot damlasının bilinen ve kanıtlanan herhangi bir yan etkisi yoktur. iyot damlası fiyatı ne kadar diye merak edenler fiyat listesinin 46 liradan başladığını belirtebiliriz. Ürünün kullanıcıları ürünün çok iyi bir ürün olduğunu ve kısa zamanda hemen etkisini göstermeye başladığını açıklıyor. Ayrıca ürün özellikleri arasında en çok dikkat çeken;

Metabolizmayı hızlandırıyor

Vücudun ihtiyacı olan iyodu vücuda sunuyor

Kemik ve tırnakları güçlendiriyor

Saç dökülmesini önlüyor

Vücuttan ödem atılmasını ve kolay kilo verilmesini sağlamaktadır.

İyot damlası kullanımı