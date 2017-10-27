Organlarıyla 3 kişiyi hayata bağladı

ESKİŞEHİR

Eskişehir'de beyin ölümü gerçekleşen 75 yaşındaki emekli öğretmenin bağışlanan karaciğer ve böbrekleri, 3 hastaya nakledildi.

Düşme sonucu geçen hafta beyin kanaması geçiren emekli öğretmen Arif Ören, kaldırıldığı Eskişehir Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alındı. Hastanın beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine ailesi organ bağışında bulunmayı kabul etti.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ Nakli ekibi tarafından Eskişehir Devlet Hastanesinde gerçekleşen başarılı bir operasyonla alınan böbreklerden biri Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki hastaya, diğer böbrek ve karaciğer de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesinde organ bekleyen 2 hastaya nakledildi.

Arif Ören'in kızı Neşe Mızraklı, fizik öğretmeni babasının hayatı boyunca vatanına ve milletine yararlı olmaya çalıştığını belirtti.

Geçen hafta düşen babasının beyin kanaması geçirdiğini aktaran Mızraklı, şunları ifade etti:

"Beyin ölümü gerçekleşti. Babam ölürken de insanlara faydalı oldu. 3 kişinin canını kurtardı. Böbreklerinin ve karaciğerinin diğer hastalara bağışlanması konusunda sağolsun Eskişehir Devlet Hastanesi yetkilileri bizden gerekli izinleri alarak 3 kişiye can verilmesini sağladılar. Biz de tereddütsüz izin verdik. Eskişehir Devlet Hastanesi yetkililerine burada çok teşekkür ederim. Hem babamla çok iyi ilgilendiler hem de alınması gereken kararlarda, yapılması gereken işlemlerde çok hızlı davrandılar. Babam ölürken de birilerine hayat verdi. Babam adına çok muyluyuz."