Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
107884
ALTIN
155.228
DOLAR
3.8021
STERLİN
4.9813
EURO
4.4052
Süper Lig'in 'suskun' golcüleri
Süper Lig'in 'suskun' golcüleri
Beşiktaş, Alanya'da çıkış peşinde
Beşiktaş, Alanya'da çıkış peşinde
Hattat Kutlu'dan 15 Temmuz şehitleri anısına levha
Hattat Kutlu'dan 15 Temmuz şehitleri...
Organlarıyla 3 kişiyi hayata bağladı
Organlarıyla 3 kişiyi hayata bağladı
Suya dalıp çıkabilen robot arı üretildi
Suya dalıp çıkabilen robot arı...
Flaş Haber
Yerel basın destek bekliyor
Kapat

Organlarıyla 3 kişiyi hayata bağladı

Eskişehir'de beyin ölümü gerçekleşen emekli öğretmenin ailesi tarafından bağışlanan karaciğer ve böbrekleri Ankara'daki 3 hastaya nakledildi.

Organlarıyla 3 kişiyi hayata bağladı

Eskişehir'de beyin ölümü gerçekleşen emekli öğretmenin ailesi tarafından bağışlanan karaciğer ve böbrekleri Ankara'daki 3 hastaya nakledildi.

27 Ekim 2017 Cuma 11:34
42 Okunma
Organlarıyla 3 kişiyi hayata bağladı

ESKİŞEHİR

Eskişehir'de beyin ölümü gerçekleşen 75 yaşındaki emekli öğretmenin bağışlanan karaciğer ve böbrekleri, 3 hastaya nakledildi.

Düşme sonucu geçen hafta beyin kanaması geçiren emekli öğretmen Arif Ören, kaldırıldığı Eskişehir Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alındı. Hastanın beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine ailesi organ bağışında bulunmayı kabul etti.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ Nakli ekibi tarafından Eskişehir Devlet Hastanesinde gerçekleşen başarılı bir operasyonla alınan böbreklerden biri Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki hastaya, diğer böbrek ve karaciğer de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesinde organ bekleyen 2 hastaya nakledildi.

Arif Ören'in kızı Neşe Mızraklı, fizik öğretmeni babasının hayatı boyunca vatanına ve milletine yararlı olmaya çalıştığını belirtti.

Geçen hafta düşen babasının beyin kanaması geçirdiğini aktaran Mızraklı, şunları ifade etti:

"Beyin ölümü gerçekleşti. Babam ölürken de insanlara faydalı oldu. 3 kişinin canını kurtardı. Böbreklerinin ve karaciğerinin diğer hastalara bağışlanması konusunda sağolsun Eskişehir Devlet Hastanesi yetkilileri bizden gerekli izinleri alarak 3 kişiye can verilmesini sağladılar. Biz de tereddütsüz izin verdik. Eskişehir Devlet Hastanesi yetkililerine burada çok teşekkür ederim. Hem babamla çok iyi ilgilendiler hem de alınması gereken kararlarda, yapılması gereken işlemlerde çok hızlı davrandılar. Babam ölürken de birilerine hayat verdi. Babam adına çok muyluyuz."

AA

Son Güncelleme: 27.10.2017 11:44
Anahtar Kelimeler:
Organ BağışıBeyin ölümüEskişehir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'
BURUN ESTETİĞİ OLACAKLAR DİKKAT! 
BURUN ESTETİĞİ OLACAKLAR DİKKAT! 
İdlib'deki kampların ilk kadın sağlığı merkezi açıldı
İdlib'deki kampların ilk kadın sağlığı merkezi açıldı
Alzaymırı erken teşhis yöntemi geliştirildi
Alzaymırı erken teşhis yöntemi geliştirildi
EDAD Başkanı: “Tıp Alanında Dünya Çapındayız”
EDAD Başkanı: “Tıp Alanında Dünya Çapındayız”
"Türkiye'de her 3 kişiden biri fazla kilolu, diğeri obez"
"Türkiye'de her 3 kişiden biri fazla kilolu, diğeri obez"
Kalp krizine karşı makarna üretildi
Kalp krizine karşı makarna üretildi
Gözlerini kaybeden gazilere yeni umut ışığı
Gözlerini kaybeden gazilere yeni umut ışığı
Bakanlık mide küçültme ameliyatlarına neşter vurdu
Bakanlık mide küçültme ameliyatlarına neşter vurdu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ