'Organ nakli için Türkiye'ye gelen hasta sayısı iki kat arttı'

Türkiye Organ Nakli Vakfı (TONV) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eyüp Kahveci, 2015 yılında başlayan Uluslararası Organ Nakli Ağı Projesi'nden sonra Türkiye'ye organ nakli için gelen hasta sayısında iki kat artış olduğunu belirterek, "Eskiden böbrek ve karaciğer nakli için gelen hasta sayısı yılda 200 civarında iken şu anda 500'ün üzerine çıktı." dedi.

Uluslararası Organ Nakli Ağı Projesi kapsamında 7. çalıştayı İstanbul’da düzenlenen etkinliğe 10 ülkeden 22 organ nakli uzmanı doktoru katıldı.

"Bugün Türkiye'de tüm organ, hücre ve doku nakilleri, başarılı bir şekilde yapılabiliyor"

Çalıştaya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Kahveci, toplantılarda organ naklinde yasal hususlar, organizasyonel yapı, organ bağışı, organ nakliyle organ ticaretiyle mücadele ve iş birliği konularının ele alındığını belirtti.

Kahveci, organ bağışı ve nakli ilgili yürüttükleri teknik yardım ve uluslararası iş birliği programı çerçevesinde bazı ülkelerin ilgili kuruluşlarından yetkililerin Türkiye'ye geldiğini ifade ederek, "İki yıldır yürüttüğümüz bu proje kapsamında ülkemize sağlık profesyonelleri geldi. Konuklarımızla ülkelerin organ bağışı ve organ nakli konusundaki durumlarını değerlendirdik. Bu durum tespitinin ardından bir eylem planı oluşturacağız. Bu ülkelerde ise bir teknik yardım programı uygulamaya çalışacağız." dedi.

Kahveci, şöyle devam etti:

"Çalıştayımıza katılan 10 ülkeden 5'inde organ bağışı konusunda herhangi bir düzenleme yok. Dolayısıyla herhangi bir organ nakli hizmeti de yürütülmüyor. Bu, önemli bir problem ve eksiklik. Diğer ülkelerde de, belirli seviyelerde organ nakli hizmeti verilmesiyle beraber, son derece yetersiz. Ülkelerin ciddi anlamda desteğe ihtiyacı olduğunu burada gördük. Tabii onlar da yardım talebini dile getirdiler. Katılımcı ülke temsilcileri de Türkiye'nin yardımına ihtiyacı duyduklarını ifade ettiler. Bu noktada Türkiye tabii ki organ, hücre ve doku nakli konusunda oldukça başarılı bir ülke. Son 10 yılda büyük gelişmeler katetti. Bugün Türkiye'de tüm organ, hücre ve doku nakilleri, başarılı bir şekilde yapılabiliyor. Öyle ki son zamanlarda dünyada yapılan yüz, kol ve bacak nakilleri örnekleri de Türkiye'de başarılı bir şekilde gerçekleştiriliyor."

Desteğe ihtiyaç duyan ülkelere Türkiye olarak yardım edeceklerini vurgulayan Kahveci, "Bu ülkelerde organ nakli yapılabilmesi için mevzuatın oluşması konusunda yardım edeceğiz. Altyapının kurulmasına ve organizasyon oluşturulmasına ve bu alanda çalışacak doktorların ve hemşirelerin eğitimine destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"Uluslararası Organ Nakli ağı, aynı zamanda Türkiye'nin güçlü bir tanıtımı demektir"

Uluslararası Organ Nakli Ağı Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen iş birliğine 70 ülkenin destek verdiğini belirten Kahveci sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu çok büyük bir network. Dünyada bunun bir benzeri daha yok. İlk kez Türkiye tarafından uygulanıyor. Uluslararası Organ Nakli ağı, aynı zamanda Türkiye'nin güçlü bir tanıtımı demektir. Ciddi bir lobi faaliyetidir aynı zamanda. Genelde sağlık hizmetlerimizin, özelde ise organ nakli hizmetlerimizin ciddi anlamda tanıtımı da burada yapılıyor. Sadece burada hekimlerle kapalı toplantılar yapmıyoruz. Hekimlerin, hastanelerimizi ziyaret etmelerini sağlıyoruz. Hem üniversite hem de özel hastanelerimizi görmelerini sağlayarak, sağlık sistemimizin altyapısı hakkında bilgi sahibi oluyor. Bu bize sağlık turizminde ciddi bir kazanım sağlıyor. 2015 yılında başlayan bu Uluslararası Organ Nakli Projesi'nden sonra Türkiye'ye organ nakli için gelen hasta sayısında iki kat artış yaşandı. Eskiden böbrek ve karaciğer nakli için gelen hasta sayısı yılda 200 civarında iken şu anda 500'ün üzerine çıktı."