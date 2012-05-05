Organ nakil hastası çocuklara özel ''Uçurtma Şenliği''

İSTANBUL - Yeşilköy Sahil Parkı'nda gerçekleştirilen şenlikte, organ nakli olan ve olmayı bekleyen çocuklar bir araya geldi.



Çocuklar, parkta kurulan atölyede yaptıkları uçurtmaları, daha sonra gökyüzüne uçurdu.



İstanbul Uçurtmacılar Derneği Uçurtma Takımı da şenlikte uçurtmalarla bir gösteri sundu.



Şenlik boyunca çocuklarla birlikte uçurtma uçuran Acıbadem Sağlık Grubu International Hospital Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Alihan Gürkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şenliğe katılanlar arasında sağlıklı çocuklar, sağlığına kavuşanlar ve sağlığına kavuşmayı bekleyen çocukların olduğunu söyledi.



Prof. Dr. Gürkan, ''Bu projeyle diyaliz tedavisi gören ya da organ nakli olmuş çocuklarla, sağlıklı çocukları bir araya getirerek, birlikte oyun oynamalarını sağladık. Bunların üçünün ortak paydası, hepsi mutluluğu fazlasıyla hak ediyor. Onlara verilecek en güzel hediye de bir organ'' diye konuştu.



Organ naklinin hem dünyada, hem de Türkiye'de yaygın ve önemli bir sağlık sorunu olduğuna işaret eden Gürkan, bu sorunu azaltmak için organ bağışının artması gerektiğini vurguladı.



-''5 yıl sonra bu nakiller sayesinde kollu, bacaklı dolaşan insanlarımız olacak''-



Prof. Dr. Gürkan, kol ve bacak nakilleriyle ilgili yaşanan ölümlere ilişkin bir soruya karşılık da şunları kaydetti:



''Bunlar olası yol kazalarıdır. Organ nakilleri çok komplike işlerdir. Bunu orada yapmaya çalışan, yeni bir başlangıca neden olan arkadaşlarımızı bir kere gönülden kutluyorum. Onlar da insanlara yardım etmek istediler. Hiç bir şekilde o hastaları öldürmek gibi bir niyetleri yoktu. Kollarına kavuşsun, bacaklarına kavuşsun diye uğraştılar. Elbette bunlar çok yeni örnekler. Dünyada topu topu 30-40 tane var. Mutlaka problemler yaşanacak. Ancak şunu unutmayın, 5 yıl sonra bu nakiller sayesinde kollu, bacaklı dolaşan insanlarımız olacak. Gazilerimiz yaşama dönecek. Elbette yeni şeylere başlarken problemler olabilir. Daha dikkatli olacağız, daha fazla öz eleştiri yapacağız ama bu yeniliklerin hep arkası gelecek.''

