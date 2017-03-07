Organ bağışına 'evet' çağrısı

Türkiye Organ Nakli Vakfı (TONV) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eyüp Kahveci, organ bağışının düşük olmasından dolayı bekleme listelerindeki hayatların kurtarılması için vatandaşlara organ nakline "evet" demeleri çağrısında bulundu.

Kahveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin organ bağışı ve organ nakli konusunda yüksek bir deneyime sahip olduğunu söyledi.

Dünyadaki uluslararası kuruluşların verilerini hatırlatan Kahveci, "Bu verilere baktığımızda canlıdan böbrek naklinde Türkiye son 3-4 yıldan beri dünyada birinci durumda. Yani canlıdan en fazla nakil yapan ülke konumunda. Aynı şekilde canlıdan en fazla karaciğer nakli yapan ülke konumuna da bu sene geldi." dedi.

Buna rağmen Türkiye'de organ nakli bekleme listelerinde çok fazla hastanın bulunduğunu ifade eden Kahveci, nüfusu 500 milyon civarında olan Avrupa Birliği'nde 65 bin kişinin böbrek nakli için bekleme listelerinde yer aldığını, 80 milyon nüfusa sahip Türkiye'de ise 23 bin kişinin böbrek beklediğini bildirdi.

"Bağış azlığı nedeniyle havuz dar"

Özellikle böbrek ve karaciğer bekleyen hastalar için ya canlıdan ya da kadavradan nakil yapılabileceğine işaret eden Kahveci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ölen insanlardan organ temin etme havuzu, gelişmiş ülkelerde çok geniş. Türkiye'de bağış azlığı nedeniyle bu havuz dar. Ölen kişilerden yeterli organ temin edilemiyor. Bu noktada organ bağışını artırmak ve mümkün olduğunca ölen insanların organlarından faydalanarak bekleme listelerindeki hastaların hayata dönmesi için çok çalışıyoruz. Çünkü bu bekleme listelerindeki hastalardan her yıl 2 binden fazlası maalesef uygun organı beklerken hayatını kaybediyor. Bu yüzden organ için bağış mekanizmasının devreye girmesi gerekiyor."

"Organ bağışlayarak, birbirimizin sigortası olmalıyız"

Eyüp Kahveci, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnsanlarımızın bir gün kendisine veya çok sevdiği bir yakınına acil bir organ gerekebileceği düşüncesiyle hareket etmesini ve bu konuda bir davranış değişikliğine giderek, organ bağışına 'evet' demelerini bekliyor ve tavsiye ediyorum. Vatandaşlarımızın hastanelere giderek veya vakfımıza gelip bir organ bağış kartı almasını ve bu konuda bireysel sosyal sorumluluklarını yerine getirmelerini istiyoruz. Bu şekilde insanlar birbirinin sigortası olacak. İleride herhangi birine acil bir organ ihtiyacı olduğu zaman, 'bu ülkede milyonlarca organ bağışçısı var. En kısa zamanda bana veya yakınıma bir organ bulunacaktır ve hayata dönecektir' diyebileceğiz. Bu yüzden organ bağışlayarak, birbirimizin sigortası olmalıyız."