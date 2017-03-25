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'Önce öde, sonra parasını al' dönemi kapandı

Vatandaşlar hasta bezlerinin de içerisinde bulunduğu 119 malzemeyi, önce cebinden ödeyip daha sonra SGK'ya giderek parasını istemek zorunda kalmadan, ücretsiz veya fiyat farkı ödeyerek alabilecek.

'Önce öde, sonra parasını al' dönemi kapandı

Vatandaşlar hasta bezlerinin de içerisinde bulunduğu 119 malzemeyi, önce cebinden ödeyip daha sonra SGK'ya giderek parasını istemek zorunda kalmadan, ücretsiz veya fiyat farkı ödeyerek alabilecek.

25 Mart 2017 Cumartesi 17:02
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'Önce öde, sonra parasını al' dönemi kapandı

ANKARA 

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun "Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" ile "Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı. 

SGK'dan edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı, sivil toplum kuruluşları ve sigortalı vatandaşlardan kuruma iletilen talepler doğrultusunda, sağlık hizmeti sunumunda yaşanan aksamaların giderilmesi amacıyla SUT'ta bazı değişikliklere ve fiyat güncellemelerine gidildi.

Bu değişiklik ile yatarak tedavide kullanılmakta olup sağlık hizmet sunucularınca temini zorunlu olan yaklaşık 46 malzemede yüzde 22 ile yüzde 230 arasında değişen oranlarda fiyat artışı yapılarak, söz konusu tıbbi malzemelere erişimin kolaylaştırılması amaçlandı.

Yeni tebliğe göre, sigortalılarca tıbbi cihaz satış merkezleri veya eczanelerden temin edilerek SGK tarafından finansmanı sağlanan hasta alt bezi, kolostomi torbası gibi önemli kalemlerin olduğu 119 malzemenin fiyatı yüzde 10 ile yüzde 400 arasında değişen oranlarda artırıldı. Fiyat artışları, bu malzemelere ihtiyacı olan sigortalıların cebinden ödemek zorunda kaldığı fark ücretleri nedeniyle üzerilerinde oluşan yükün kaldırılması için yapıldı.

Bu düzenleme ile söz konusu malzemeleri tıbbi cihaz satış merkezleri veya eczanelerden satın aldıktan sonra SGK'ya faturaları ile başvurarak parasını istemek zorunda kalan ve bu nedenle mağduriyet yaşayan vatandaşların sorununa çözüm bulunmuş oldu. Vatandaşlar, bu malzemeleri, "Önce öde, sonra parasını al" şeklinde değil, doğrudan ücretsiz veya daha az fiyat farkı ödeyerek temin edebilecek.

Gaziler için "protez" kolaylığı 
Tebliğde, başta terör mağduru gaziler olmak üzere hastanelerde yatarak tedavi gören hastalar için gereken vücut içi üç boyutlu kişiye özel implantların (internal protezler) ödeme kapsamına alınmasına yönelik değişiklik de gerçekleştirildi. 

Deri kanseri ve MS hastaları için yeni ilaçlar ödeme listesinde
"Malign melanom" olarak adlandırılan deri kanseri ve multipl skleroz (MS) tedavisinde kullanılan ve 3'ü daha önce yurt dışından temin edilen 4 yeni ilaç ödeme listesine ilave edilerek, bu hastalıklardaki tedavi seçenekleri artırıldı, vatandaşların erişimine sunuldu.

Öte yandan MS ve 3 beta hidroksi steroid dehidrogenaz eksikliği (Safra asidi sentez bozukluğu) hastalıklarının tedavisinde kullanılan 2 ilaç da yurt dışı ilaç fiyat listesine ilave edildi.

"Kemik iliği, kordon kanı" düzenlemesi 
SUT'ta yapılan değişiklik ile hasta mağduriyetlerini önlemek ve kemik iliği bankalarında yaşanan sıkıntıları gidermek amacıyla yurt içi kemik iliği bankalarından temin edilen kemik iliği, kordon kanı bedellerinin, kemik iliği işlemlerinde ayrı ödenmesiyle ilgili düzenleme yapıldı.

AA

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önce ödeDönemSağlıkSGKönce Vatan
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