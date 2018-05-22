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Okyanusun Gücü Saçlarınızda…

Yeni Schwarzkopf Beology’nin yenilikçi formülü okyanus özü ve antioksidan algler ile derin denizlerden gelen 2 güçlü içeriği kişiye özel derinlemesine saç bakım sistemi oluşturmak için birleştirdi. Baltık denizinin derinliklerinden gelen anti oksidan algler ve Kalifornia Körfezi’nden sürdürülebilir yöntemlerle elde edilen okyanus özleri ile Beology, saç ve saç derisi için derinlemesine bakım, nemlendirme ve yıpranmış saçlar için koruma sağlıyor.

Okyanusun Gücü Saçlarınızda…

Yeni Schwarzkopf Beology’nin yenilikçi formülü okyanus özü ve antioksidan algler ile derin denizlerden gelen 2 güçlü içeriği kişiye özel derinlemesine saç bakım sistemi oluşturmak için birleştirdi. Baltık denizinin derinliklerinden gelen anti oksidan algler ve Kalifornia Körfezi’nden sürdürülebilir yöntemlerle elde edilen okyanus özleri ile Beology, saç ve saç derisi için derinlemesine bakım, nemlendirme ve yıpranmış saçlar için koruma sağlıyor.

22 Mayıs 2018 Salı 15:30
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Okyanusun Gücü Saçlarınızda…

Beology, her saçın ihtiyacına yönelik Onarıcı, Nemlendirici ve Pürüzsüzleştirici & Kusursuzlaştırıcı olmak üzere 3 farklı bakım sistemi ile 3 boyutta değişim vadediyor. Beology'de her bakım sisteminin kendine özel bir kullanım rutini bulunuyor. Bakım sistemleri, okyanuslardan gelen güçle 4 adımda derinlemesine saç bakımı sağlıyor.

Saç Bakımında bir ilk: Beology Bi- Serum…

Beology’den saç bakımını değiştirecek yenilik: Yeni Beology Bi-Serum’lar okyanus içerikleriyle zenginleştirilmiş kremsi formül ve seriye özel anti-oksidan özellikleriyle bilinen alg içeriğine sahip yoğun bakım jelini yenilikçi kullanım şekli çift faz ile tüketiciler ile  buluşturuyor.  Özel ambalaj tasarımı ile dikkat çeken Beology çift fazlı serum; kullanım anında karışarak derinlemesine saç bakımı sağlıyor. Her Beology Bi-Serum; onarım, nemlendirme ve pürüzsüzleştirme olmak üzere farklı bir derinlemesine bakım ihtiyacını karşılıyor.

Yeni Beology Derinlemesine Onarıcı Bakım Sistemi

Beology’nin en özel serisi onarıcı bakım sistemi, içeriğindeki proteinler ile saç katmanlarına nüfuz ediyor, aşırı yıpranmış saçların yoğun bakım ile onarılmasını sağlıyor. Seri, derinlemesine bakım öncesi saçları hazırlayan onarıcı ilk adım şampuanı ile bir ilke de imza atıyor. Onarıcı bakım şampuanı, onarıcı & kusursuzlaştırıcı saç bakım kremi, onarıcı yoğun saç bakım maskesi, onarıcı bi-serum ve onarıcı konsantre bakım ise seriyi tamamlıyor. Saçlarınızın ihtiyaç duyduğu tüm enzimleri içeren bu özel bakım, saçın en alt katmanlarına kadar ulaşarak derinlemesine bakım sağlıyor ve göz alıcı saçlar yaratıyor. 

Yeni Beology Derinlemesine Nemlendirici Bakım Sistemi

Saçlar yeterince nem alamadığında kuruyor ve canlılığını yitiriyor. Beology Derinlemesine Nemlendirici Bakım Sistemi ise çözümü dünyadaki nemin kaynağından yani okyanuslardan getiriyor. Saçı derinlemesine nemlendirirken saç yüzeyine yoğun bakım yaparak ipeksi bir dokuya sahip olunmasını sağlıyor. Nemlendirici bakım şampuanı, nemlendirici & kusursuzlaştırıcı saç bakım kremi, nemlendirici yoğun saç bakım maskesi, nemlendirici bi-serum ve nemlendirici etkili ışıltı veren saç parfümünden oluşan seri ile saçlar canlılığını geri kazanıyor. Üstelik ürünler bunu gerçekleştirirken saçlarda en ufak bir ağırlık hissi de yaratmıyor. 

Yeni Beology Derinlemesine Pürüzsüzleştirici Bakım Sistemi

Saçlar, nemi yeteri kadar tutamadığında tel tel elektriklenmeye başlıyor. Yeni Beology Pürüzsüzleştirici Bakım Sistemi, saç bağlarını sararak elektriklenmeye ve neme karşı koruma sağlıyor, saçların kolay şekil almasına yardımcı oluyor. Duş sırasında ve sonrasında pürüzsüzleştirici bakım şampuanı ve pürüzsüzleştirici & kusursuzlaştırıcı saç bakım kremi ile yakaladığınız yumuşaklığı, serinin diğer ürünleri kalıcı hale getiriyor. Yakaladığınız pürüzsüzlüğü devam ettirebilmek ve saçlarınıza dipten uca bakım yapmak için de pürüzsüzleştirici yoğun saç bakım maskesi muhteşem sonuç veriyor. Pürüzsüzleştirici bi-serum, saç bağlarını sararak elektriklenmeye ve neme karşı koruma gerçekleştiriyor. Pürüzsüzleştirici & ısıya karşı koruyucu sprey ise saç yapısını güçlendiriyor ve ısıya karşı koruyor.

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Son Güncelleme: 22.05.2018 16:55
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