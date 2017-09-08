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Öğrencilere düzenli uyku uyarısı

Türk Uyku Tıbbı Derneği (TUTD) Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Sinan Yetkin, başarı elde etmek için birçok farklı eğitim sisteminden bahsedilebildiğini belirterek, "Sağlıklı uyku ve beslenme olmadan başarıyı elde edemezsiniz." dedi.

Öğrencilere düzenli uyku uyarısı

Türk Uyku Tıbbı Derneği (TUTD) Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Sinan Yetkin, başarı elde etmek için birçok farklı eğitim sisteminden bahsedilebildiğini belirterek, "Sağlıklı uyku ve beslenme olmadan başarıyı elde edemezsiniz." dedi.

08 Eylül 2017 Cuma 11:58
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Öğrencilere düzenli uyku uyarısı

ANTALYA - Aynı zamanda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Öğretim üyesi de olan TUTD Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Sinan Yetkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenli uykunun başarıyı ciddi düzeyde etkilediğini söyledi.

Yetersiz ve kötü uyku hijyeninin, gündüz öğrenme süreçlerini olumsuz etkilediğini anlatan Yetkin, elde edilen bilginin de yetersiz uykuda işlem süreçlerinin eksik yürümesine neden olduğunu vurguladı.

Eğitimde başarı için düzenli uykunun şart olduğuna dikkati çeken Yetkin, şunları kaydetti:

"Başarı elde etmek için birçok farklı eğitim sisteminden bahsedilebilir ancak hangi eğitim sistemini alırsanız alın, sağlıklı uyku ve beslenme olmadan başarıyı elde edemezsiniz. Az ve düzensiz uyuyarak başarının arttığını gösteren hiçbir bilimsel çalışma yok. Aksine öğrenmeyi, dolayısıyla başarıyı düşürdüğünü gösteren fazlasıyla çalışma mevcut. Bu nedenle, özellikle sınav hazırlığı dönemindeki öğrenci arkadaşlarımız, az uyuyarak, uyku saatlerinizi çalmanıza dair önerilere lütfen uymayın. Esas olan sağlıklı uyku-uyanıklık düzeni içinde, planlı ve düzenli çalışmaktır. Herkesin ihtiyaç duyduğu uyku süresi değişken olmakla beraber, genel olarak gençlerde alınması gereken süre 8-9 saattir."

İhtiyaç olunan uyku miktarının alınması gerektiğini ifade eden Yetkin, az uyuma durumunda, uyku yoksunluğu bulgularının yaşanacağını bildirdi.

Uyku saatleri hafta sonları da düzenli olmalı

Yetkin, uyku yoksunluğu bulgularının, gün içi yorgunluk, dikkat dağınıklığı, dikkati odaklamakta güçlük, unutkanlık gibi birçok zihinsel yan etkileri olduğunu belirterek, "Uyku-uyanıklık saatleri okul günlerinin dışında, hafta sonları da aynı saatlerde olacak şekilde düzenli olmasının sağlanması gerekiyor. Uyku ve uyanıklık biyolojik saatin önemli göstergesidir. Hem beyin hem de bedensel işlevler bu biyolojik saate göre işliyor. Değişen biyolojik saat hem zihinsel hem de bedensel performansın düşmesine neden oluyor." diye konuştu.

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öğrenciUykuDüzenli UykuTürk Uyku Tıbbı Derneği
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