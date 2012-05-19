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Ödem geçince daha da güzel olacak

Yrd. Doç. Dr. Özlenen Özkan, Turan Çolak'ın yeni yüzüyle ilk fotoğrafının yayınlanmasının ardından aldıkları olumlu tepkileri değerlendirdi.

Ödem geçince daha da güzel olacak

Yrd. Doç. Dr. Özlenen Özkan, Turan Çolak'ın yeni yüzüyle ilk fotoğrafının yayınlanmasının ardından aldıkları olumlu tepkileri değerlendirdi.

19 Mayıs 2012 Cumartesi 14:24
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Ödem geçince daha da güzel olacak
ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Özlenen Özkan, çok zevkli geçen ameliyatın ardından güzel bir sonuç ortaya çıktığına inandığını belirterek, ''Turan Çolak'a geniş kapsamlı bir ameliyat yaptık. Fotoğrafının yayınlanmasının ardından çok olumlu tepkiler aldık. Yüzündeki ödemler geçince daha da güzel olacağını umuyoruz'' dedi.
Her ihtimale karşı çok temkinli davrandıklarını ifade eden Özkan, şunları söyledi:
''Bir sürprizle karşılaşmamak için çaba gösteriyoruz. Turan'ın yüzünün güzel olmasında, 19 yaşındaki verici Tevfik Yılmaz'ın yüzünün güzel ve genç olmasının katkısı var. Ayrıca geniş kapsamlı bir ameliyat olması da yüzünün güzel görünmesini sağladı. Turan ile Tevfik'in yüz boyutları birbirine çok yakın. Biz ameliyatta bir şeyi ekleyip çıkartmadık. Yüzündeki ödemler geçince çok daha net konuşacağız.''
Özkan, Çolak'a nazar değmesinden korktuklarını dile getirerek, ''Uyandıktan sonra Çolak'a 'Her şey yolunda mı?' diye sorduk. ''Evet. Bir sorun yok'' cevabını aldık. Sonra bir şeyler yemek istediğini söyledi. Birkaç gün içinde Çolak'a sulu yemek vermeye başlayacağız'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 19.05.2012 06:24
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