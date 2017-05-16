Obeziteye umut olacak ilaç

Kocaeli Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra ABD'nin prestijli üniversitelerinden Harvard'da obezite ve diyabet alanında çalışmalar yürüten Doç. Dr. Furkan Burak, diyabet ve obeziteye yol açtığı belirlenen "aP2 hormonu"na karşı aşı teknolojisiyle üretilen ilaç üzerinde çalışıyor.

Harvard Üniversitesi Genetik ve Kompleks Hastalıklar Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil önderliğinde yürütülen araştırmada üretilen ancak henüz klinik aşamaya geçmeyen ilaç, "aP2" adlı hormonu bloklayarak, kandaki şeker düzeyini düşürüyor, karaciğer yağlanmasını azaltıyor, dolayısıyla kişilerin diyabet ve obezite hastası olmasını engelliyor.

SANKO Üniversitesi'nce düzenlenen bilimsel bir toplantıya katılmak üzere Gaziantep'e gelen Doç. Dr. Furkan Burak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, klinik olarak dahiliye uzmanı olduğunu, çalışmalarına Harvard Üniversitesi'nde endokrinoloji alanında devam ettiğini, hormonlar, metabolik hastalıklar ve obezite alanında çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil öncülüğünde diyabet konusunda araştırma yürüttüğünü anlatan Burak, "Üzerinde çalıştığımız ilacın keşif aşaması bitti. Bu çalışma 20 yıldır Prof. Dr. Hotamışlıgil önderliğinde yürütülüyor. Gökhan Hoca'nın doktora tezinde vurguladığı bir hipotezle yola çıkılıp, yıllarca üzerinde çalışılan ve şu anda bir hormon keşfine yol açan bir proses." dedi.

"aP2" proteinin bir hormon olduğunu keşfettiklerini, bu hormonun yağ dokusundan salgılandığını, karaciğerde şeker ve yağ üretimini artırdığını keşfettiklerini ifade eden Doç. Dr. Burak, söz konusu hormonun diyabet gelişiminde de büyük rol oynadığını kaydetti.

Doğru beslenme ve spor her şeyden önemli

İlaç teknolojisinin her geçen yıl geliştiğini, umut verici çalışmalar olduğunu ancak doğru beslenme ve sporla obezite ve diyabete giden yolun kesilebileceğine vurgu yapan Doç. Dr. Burak, "İnsanların yaratılışları gereği kompleks, doğal besinler yiyip, uzun sürede sindirip hareketli bir yaşama göre programlanmış bir vücudu var. Biz onu kaybettik. Çok fazla basit şeker yiyoruz. O da direkt kana karışıyor. İlk yapılacak şey özümüze dönüp, hareket etmek. Haftada 150 dakika sağlık için tempolu yürüyüş yapmalıyız. Tabii ne kadar fazlaysa o kadar iyi." diye konuştu.