Obez çocuk sayısı artıyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - BM Dünya Sağlık Örgütünce (DSÖ), obez çocuk sayısında artış olduğu belirtilerek 2025 yılında dünya genelinde 70 milyon obez ya da fazla kilolu çocuk olabileceği bildirildi.

DSÖ Direktörü Margaret Chan, Hong Kong'ta düzenlenen Çocuklukta Obeziteyi sonlandırma Komisyonu'nun toplantısında, ülkelerin çocuklukta obeziteyi acil sağlık tehlikesi olarak kabul etmesi ve hükümetlerin bununla mücadeleye liderlik yapması gerektiğini söyledi.

Sağlıksız gıda ve içeceklerin pazarlamasının sınırlandırılması gereğine işaret eden Chan, çocuklukta obezitenin yaşam tarzından değil çevresel etkiler ve hükümetlerin politikalarından kaynaklandığını vurguladı.

Chan, çocuklukta obezitenin nedenlerine de değinerek, "En büyük zarar, aşırı şekerli içecekler, fazla işlenmiş, yoğun enerjili ve besin değeri düşük gıdaların pazarlanmasından geliyor. Bu ürünler genellikle en ucuz ve yaygın mamuller olarak özellikle yoksul toplumlarda fazlaca tüketiliyor" ifadelerini kullandı.

Toplantıda DSÖ'nün çocuklukta obezite rakamları da açıklandı. Buna göre, 1990'da 32 milyon olan fazla kilolu ya da obez çocuk sayısının 2013'te 42 milyona ulaştığı, mevcut eğilimin sürmesi halinde bu rakamın 2025 yılında dünya genelinde 70 milyona yükseleceği belirtildi.

DSÖ verilerine göre, kilolu ya da obez çocuk, en fazla gelişmekte olan ülkelerde bulunuyor.