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O eli bükmek boynumun borcu

Bakan Akdağ,"Kim bir sağlık çalışanına elini uzatırsa o eli bükmek de benim boynumun borcu olsun'' dedi.

O eli bükmek boynumun borcu

Bakan Akdağ,"Kim bir sağlık çalışanına elini uzatırsa o eli bükmek de benim boynumun borcu olsun'' dedi.

10 Mayıs 2012 Perşembe 08:45
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O eli bükmek boynumun borcu

     Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, ebe ve hemşirelerin sağlık hizmetlerinde çok önemli bir yere sahip olduğunu, bu meslek mensuplarının toplumda her zaman saygı gördüğünü söyledi.
     Hemşirenin kelime anlamının ''kız kardeş'' olduğunu, bu mesleği yapanların hastalara anne şefkatiyle yaklaştığını anlatan Akdağ, ''Bir de erkek hemşireler var. Onlar da hastalara baba şefkatiyle yaklaşıyor'' diye konuştu.
     Sağlık hizmetlerinden memnuniyetin artmasında ebe ve hemşirelerin payının büyük olduğunu, geçmişte sağlık alanında büyük sorunlar yaşandığını ifade eden Akdağ, ''Bunları düzeltmeyi hep istedik. O yüzden 10 yıldır günde 10 saat çalışıyoruz. Biz de sizlerle nöbet tutuyoruz. Çocuklarımızın nasıl boy attığını göremedik. Sizler olmasaydınız başaramazdık, Allah razı olsun'' ifadesini kullandı.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet
     Sağlık Bakanı Akdağ, konuşmasında sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirleri de anlattı.
     Ebe ve hemşirelerin görevleri başındayken şiddetle karşılaşan görevlilerin başında geldiğine işaret eden Akdağ, ''Durum böyle, ama bunu kabullenmeyeceğiz. Çok ciddi tedbirler almaya başladık. Toplumda da bir hassasiyet oluştu. Bu lehimize bir durum'' değerlendirmesinde bulundu.
     Oluşturacakları 113 numaralı telefon hattına iletilecek şikayetlerle ilgili her türlü takibin bakanlık tarafından yapılacağını, şiddete uğrayan sağlık çalışanlarını da hukuki olarak bakanlığın temsil edeceğini bildiren Akdağ, hastaların sağlık çalışanlarına şiddet konusunda bilinçlendirilmesi için afişler asılacağını kaydetti.
     Sağlık çalışanlarının da stresle baş etmeleri için eğitileceğini belirten Akdağ, ''Vatandaşın büyük kısmını sanki sağlık çalışanlarının karşısındaymış gibi gösterenlere de itibar etmeyeceğiz. Vatandaşla sağlık çalışanını karşı karşıya getirecek eylemlerin de içinde olmayacağız. Vatandaşla sağlık çalışanını asla karşı karşıya getirmeyeceğiz'' vurgusunu yaptı.
     Hemşireler adına konuşan Sibel Yıldız'ın, ''Bize şiddetle uzanan elleri güle döndüreceğiz'' sözünü de değerlendiren Akdağ, ''Allah bu düşünce sahiplerinden razı olsun, hepinizden. Ülkenin Sağlık Bakanı olarak söylüyorum, kim bir sağlık çalışanına elini uzatırsa o eli bükmek de benim boynumun borcu olsun. Yeter ki böyle düşünün, böyle davranın'' dedi.
     Son 4 ayda 84,5 kilodan 77,5 kiloya düştüğünü ifade eden ve obeziteyle mücadelede ebe ve hemşirelerden katkı isteyen Akdağ, ''Kimin fazla kilosu varsa hep birlikte verdireceğiz'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 10.05.2012 01:08
Anahtar Kelimeler:
O El
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