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Nd Yag Lazer ve Avantajları

Oldukça avantajlı ve yan etkisi düşük olan bu yöntem sayesinde, cilt lekelerinden ve güneşin oluşturduğu diğer tüm lekelerden temeli olarak kurtulmanız mümkün.

Nd Yag Lazer ve Avantajları

Oldukça avantajlı ve yan etkisi düşük olan bu yöntem sayesinde, cilt lekelerinden ve güneşin oluşturduğu diğer tüm lekelerden temeli olarak kurtulmanız mümkün.

12 Ağustos 2016 Cuma 15:15
2041 Okunma
Nd Yag Lazer ve Avantajları

1064 nanometre dalga boyunda ve tedavi amaçlı kullanımlarda etkili olan Nd Yag Lazer, hem tedavi yöntemi olarak hem de teknoloji gelişimi olarak farkını ortaya koymakta. Oldukça avantajlı ve yan etkisi düşük olan bu yöntem sayesinde, cilt lekelerinden ve güneşin oluşturduğu diğer tüm lekelerden temeli olarak kurtulmanız mümkün. Cilt bakımı ve sağlık konusundaki çalışmalar, lazer teknolojisini hayatımıza dâhil etmiş durumda. Epilasyon için kullanılan yöntemlerin yanı sıra, cilt lekesi gibi önemli problem oluşturan sorunların da benzer tedavi yöntemi ile beraber ortadan kaldırıldığını görüyoruz. İnsan sağlığı için oldukça önemli olan bu kaliteli yöntemin tercih edilmesi, bu yolu tercih eden insanlara çok önemli avantajlar sağlıyor. Bugün çok ilgi duyulan bu yönteme, ilerleyen zamanlarda da ilginin artarak devam edeceğini söyleyebiliriz.

Candela Lazer Epilasyon:

Sağlıklı bakımlı ve temiz olmak için, özellikle lazer teknolojisinden en üst derecede faydalanılıyor. Bu konudaki önemli gelişim olan ve epilasyon yöntemlerini en uygun hale getiren Candela Lazer, süreci, bayanlar adına ağrısız ve etkileyici bir süreç olarak dikkat çekiyor. Uzun yıllardan beri bayanların bu konuda fazla acı çektiği bilinirken, son yıllardaki uygulama ve yöntemler çok daha uygun ve kaliteli hizmet sunumunu gerçekleştiriyor. Sağlıklı ve hiçbir acı duymadan gerçekleşen uygulamaların epilasyon sürecini hızlandırması, her yönden önemli bir avantaj vesilesi. Bayan erkek hiç fark etmez, isteyen herkesin bu sistemden yeterince faydalandığını görüyoruz.

Radyofrekans Lazer ve Varis tedavisi:

Pek çok insanın ortak sorunu olan varis, günümüzde ameliyatsız olarak tedavi edilebiliyor. Giderek gelişen teknoloji, sağlık açısından daha donanımlı bir hizmeti her geçen gün insanların ayağına getiriyor. Son 15 yıldaki önemli yeniliklerden biri olan Radyofrekans Lazer sayesinde, çok kısa süre içerisinde olumlu sonuç almak inan çok daha kolay hale geldi. Değişik bir frekans kullanımıyla vücudun verdiği karşılık, varis probleminin tamamen ortadan kalkmasını sağlıyor. Son derece gelişmiş olan bu teknolojinin, ağrısız ve yan etkisi düşük bir uygulama olduğunun altını çizmek gerek. http://estetik.andromed.com.tr/ daha detaylı ve doğru bilginin adresi.

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Son Güncelleme: 12.08.2016 15:03
Anahtar Kelimeler:
Nd Yag LazerCandela LazerRadyofrekans Lazer
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