Müezzinoğlu'ndan

YOZGAT

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Yozgat Belediyesine ait Şahin Tepesi Sosyal Tesisleri'ndeki yemeğin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir soru üzerine tam gün düzenlemesine ilişkin gelinen süreci değerlendiren Müezzinoğlu, tam gün düzenlemesi için Meclis'in açılmasını beklediklerini belirterek, "İnşallah Meclis açılır açılmaz olacaktır. Benim kanaatim, ekim ayının ilk on gününde kanun taslağımız Meclis'e gelecek. Tam güne ilişkin düzenlemenin son şeklini koymuş olacağız" dedi.

Bu konuda daha çok üniversitelerdeki öğretim üyelerinin sıkıntılarının bulunduğunu ifade eden Müezzinoğlu, şunları kaydetti:

"Biz, üniversite hocalarımızın, normal fakültelerinde hastanelerindeki mesaileri bittikten sonra ilave mesai çalışmak isteyenler, yine hastanelerimizde, yani fakültelerindeki hastanelerinde sağlık hizmeti sunmalarının önünü açıyoruz.

Burada, hasta kabulü yapabilecekler, hastalarını tedavi edebilecekler, mesaiden sonra akşamları olabilir, cumartesi ya da pazar günleri olabilir. Yani, 24 saatin 24'ünde de kendi üniversitesinde, kendi fakültesinde sağlık hizmeti sunumu yapabilir. Mesaiden sonraki mesaisinde ilave hastadan SUT fiyatlarına ölçekli bir şekilde ilave ücret alabilecek. İlave ücreti de fakülte ile paylaşarak, bir ilave maddi kazanım sağlamış olacak. Hem birikimlerini üniversitesindeki eğitimine, hasta hizmetlerine ve mesai sonraki hizmetlerine de sunmuş olacak."

Müezzinoğlu, üniversite dışında özeli ve muayenehaneyi tercih eden hocalara da eğitim, üretim ve tecrübe anlamında ihtiyaç varsa üniversite yönetimlerine, bu hocalarla sözleşmeli şekilde istifade etmelerinin yolunu açacaklarını vurgulayarak, "Üniversite de kalıp da dışarıdaki vakıf üniversitelerimizin ve özel üniversitelerin, kurumların ihtiyacı olduğunda da üniversite hocalarımıza, yine üniversite izin vererek, sözleşme yaparak o hocalarımızın farklı kurumlarda hizmet vermelerinin önünü açmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Meslek, nöbetsiz düşünülemez"

Bir gazetecinin, "Aile hekimlerinin acil servislerde nöbet tutmasına ilişkin düzenlemeye, aile hekimleri karşı çıktı. Nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusu üzerine Müezzinoğlu, düzenleme yapılmadığını ve yapılmasının konuşulduğunu söyledi.

Müezzinoğlu, sağlık hizmetinin kesintisiz 24 saat olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bunu konuşuyor ve değerlendiriyoruz. Şunu belirtmek gerekir ki, sağlık sunumu 24 saattir. Dolayısıyla, hiçbir hekimin nöbetten muaf tutulması veya bir hemşirenin nöbetsiz bir hemşirelik yapabilmesini doğru ve makul kabul etmek, bu mesleğe yapılan en büyük yanlış ve kötülüktür. Dolayısıyla, aile hekimlerimizin, nöbetsiz bir aile hekimliğini düşünmemelerini isterim. Çünkü, bu onların bir kollarını yok farz etmektir ya da bir ayaklarını şimdiden köreltmeleri demektir. O nedenle biz aile hekimlerinin bilgi birikimlerinin ve tecrübelerinin devam etmesi için mutlaka nöbet sistematiği içinde yer almalarını düşünüyoruz ve bunda da kararlıyız."

Şu anda hastanelerde acile müracaat eden hastaların yaklaşık yüzde 70'inin normal hasta olduğunu vurgulayan Müzzinoğlu, şunları kaydetti:

"Acil statüsüyle hastaneye giden normal hastalardır. Bu kişilerin, normalde aile hekimlerine müracaat etmesi gereken ve aile hekimlerinin çözebileceği hastalardır. O nedenle, yeşil alanlarda aile hekimlerinin nöbet tutma ve bilgi birikimlerini geliştirme anlamında düzenlemeleri yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki 10-15 gün içinde çalışmaları tamamladıktan sonra, aile hekimleri dernekleri ve federasyonlarıyla da görüşmüştük, şimdi de kendi iç değerlendirmemizi yapacağız. Hiçbir hekim ve hemşire, 'nöbetsiz bir meslek uygulayacağım' diyorsa, sağlık hizmetini düşünmemesi gerekir. Hizmet kesintisiz 24 saattir, bayram, hafta sonu tatili dinlemez. Mesleğimizin, özelliğidir bu, nöbetsiz düşünülemez."