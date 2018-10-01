MUCİZEVİ BESİN: ANNE SÜTÜ 

HABER: SUMRU AYDIN

Anne Sütünü Özel Yapan Nedir?

Anne sütü, bebeğin besin ihtiyaçlarını eksiksiz olarak gidermek ve bebeği olası enfeksiyonlara karşı korumak için sunulmuş eşsiz bir karışımdır. Anne sütündeki besin maddelerinin dengesi en ideal ölçülerdedir ve gelişimini henüz tamamlamamış bebeklerin vücut sistemleri için en uygun formdadır. İçeriğindeki besin değerlerinin bebek için ideal ölçülerde olması nedeniyle mucize olarak adlandırabileceğimiz anne sütü, bebeğin beyin hücrelerinin büyümesini sağlayan ve sinir sistemi gelişimini hızlandıran besinler açısından da oldukça zengindir.

Peki İnek Sütü ve Hazır Mamalardan Farkı Nedir?

Anne sütünde inek sütünde bulunmayan ve hiçbir laboratuvarda üretilmesi mümkün olmayan 100'den fazla bileşen bulunmaktadır. Üstelik formül mamalardan farklı olarak, anne sütünün içeriği, bebeğin sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli değişmekte ve yenilemektedir. Örneğin; prematüre bir bebek için olan anne sütü bileşimi, zamanında doğan bir bebek için olandan farklılıklar gösterir.

Emzirme Döneminde Anne Beslenmesi Hakkında Neler Söyleyebilirsiniz?

Emzirme dönemi bir anne için beslenmenin en fazla önem kazandığı süreçtir. Özetlemek gerekirse; anne sütü bebek için en uygun besindir. Günde ortalama 700-800ml süt salgılayan bir anne normal gereksiniminden daha fazla enerji, protein, vitamin ve mineralleri alması gerekir. Eğer ki anne, enerji ve beslenme öğelerini almazsa kendi vücudundan harcar, sağlığı bozulur ve emziremez. Haliyle anne beslenmesine bu dönemde ekstra özen göstermeli enerji, kalsiyum ve protein yönünden zengin besinler tüketmeli ve bol bol su içmelidir. Anne sütü başlı başına bir bebeğin tüm ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılar. Bir bebeğin bağışıklık sistemi için gerekli olan tüm değerleri ona sunar. Buradaki mesele; annenin aldığı besinlerle bu değeri arttırabilmesidir.

Emzirirken Doğum Kontrol Hapı Kullanılabilir Mi? Ne Tür Bir Hap Olabilir?

Doğum kontrol hapları, östrogen ve progesteron içerir. Ve yapılan araştırmalar göstermiştir ki östrogen içeriği süt miktarını azalmaktadır. Ayrıca, östrogen içerdiği için gebelikte oluşan kanın pıhtılaşma eğilimi nedeniyle damar tıkanıklığı riski taşır doğumdan sonra 6 haftadan önce başlanmamalıdır. Bazı doğum kontrol hapları ise sadece progesteron içerir. Bu haplara, doğumdan 6 hafta sonra başlanmalıdır. Emzirme döneminde güvenle kullanılabilir.

Anne Hamile İse Sütün Tadını Etkiler Mi?

Doğumların yaklaşık yüzde 20'si bir önceki çocuk 2 yaşını doldurmadan gerçekleşmekte. Haliyle ülkemizde çoğu anne çocuğunu hamileyken emziriyor. Bu durum hem sütün kalitesini hem de tadını etkiliyor. Bu anlamda sorunuzun cevabı evet, gebelikte sütün tadı değişir! Gebelikle beraber süt içinde protein miktarı artar şeker oranı düşer. Biraz tadı değişen sütü çocuğunuzun nasıl bir tepki vereceği bilinmez. Süte düşkünlüğü azalabilir, artabilir veya aynı kalabilir.

Emziren Bir Kadına Söylenmemesi Gereken Şeyler Neler?

Hamilelik dönemi başlı başına duygusal bir sınav dönemiyken aynı durum emzirme dönemi içinde geçerlidir. Yani anne psikolojik olarak zor bir süreçten geçerken başka zor bir sürecin de başlangıcındadır. Bu durum anne üzerinde yeterince baskı yaratırken aile ve çevrenin söyleyeceği her şey bu dönemi daha zorlu hale getirebilir. Örneğin; emziren bir anneye sürekli göğsünü kapatması yönünde telkinde bulunmak bu anlamda iyi bir fikir değildir. Bunun gibi onlarca örnek verilebilir. “Bebek çok zayıf, sütün yetmiyor mu?”, “6 aydan sonra emzirmenin faydası yok.”, “Çok emzirmek göğüslerinin sarkmasına sebep olacak.” gibi… Size tavsiyemiz; tüm bu ve bunun gibi annenin psikolojisi üzerinde baskı yaratacak tüm klişe ve hurafelerden uzak durmanız!



Vitamin Ve Mineral Desteği Alınabilir mi?

Sağlıklı ve düzenli beslenmeyle anne hem kendisi hem de bebeği için gerekli besin maddelerini karşılayabilir. Bu dönmede beslenmenin önemine değinirken asıl meselenin enerji olduğunu söylemiştik. Yani anne fazladan enerji harcayacağı için fazladan sağlıklı kalori alması gerekir. Anne adayı bunu yediği besinlerden kolaylıkla alabilir. Oysa ki, piyasadaki emziren anne içecekleri size A, C, D, E, vitaminleri; folik asit, kalsiyum, demir takviyesi sunar ve aslında emziren bir annenin bu besinleri fazladan almaya hiç ihtiyacı yoktur.



Acı Biber, Sarımsak, Soğan Gibi Besinler Anne Sütünü Etkiler Mi? Etkilediğine Dair Bir Araştırma Var Mı?

Bu tarz besinler anne sütünün tadını değiştirmektedir. Bu durum ise bebeğin emmeyi reddetmesine kadar gitmektedir. Bu sebeple emzirme döneminde bu besinler az tüketilmeli veya hiç tüketilmemelidir. Emzirme döneminde acı yeme, anne sütü emen bebekte gaz, karın ağrısı, bebeğin de içinin yanması, bebekte pişik, sütte acıma ve bunun sonucunda bebekte kusma gibi çeşitli sağlık problemlerine yol açabilir.

Unutulmamalıdır ki anne sütü bebeğin hem fizyolojik hem de psikolojik ihtiyaçlarını karşılar. Bebeğin emmeyi reddetmesi anne ile bebek arasında kurulan psikolojik bağın zayıflamasının önünü açabilir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı’nın da önerisi bu yöndedir.

Annenin Gazı Bebeğe Geçer Mi? Anneye Gaz Yapan Yiyecek Çocuğa Da Yapar Mı?

Anne adayı gaz yapan yiyecekler tükettiğinde annenin gazı bebeğine geçmez. Gaz olmasının en önemli sebebi bağırsaklarda bulunan bakterilerin bizim sindiremediğimiz bazı besinleri sindirip gaz üretmeleridir. Özellikle bebeklerde bağırsak gelişimi doğumdan sonra da devam ettiğinden doğduklarında bağırsak gelişimi tamamlanmamıştır. Bu sebeple bebekler doğumdan sonra sık sık gaz problemi yaşar. Bu konuda sıkıntı yaşamamanız için yapmanız gereken şişkinlik ve gaz sorununa da çok iyi gelen egzersizdir. Hareket etmek ve yürüyüş sindirim sisteminin çalışmasına yardımcı olarak gaz sancısına da iyi gelecektir

Anti-Depresanlar Sütü Etkiler Mi?

Anne tarafından alınan depresyon ilaçları arasında SSRI grubundan en az anne sütüne sertralin ve fluvoksamin geçer. En çok geçen ise fluoksetindir. Depresyon ilaçlarının kanda kalma süreleri fazla olduğu için özellikle yeni doğanın kanında birikebilirler. Prematür bebeklerle, solunum yetmezliği olan bebeklerde anne sütü ile depresyon ilaçlarının süte geçişi bebeğe zarar verebilir. Annesi depresyon ilacı alan bebekler aşırı uyku hali, yeme zorluğu ve davranışları açısından takip edilmelidirler.

Anne Sütünde Yeterli D Vitamini Olmadığı Doğru Mu?

Güneş ışığı alan cildimiz D vitamininin ana kaynağıdır. Yaşanılan yer, bebeğin ne kadar güneş ışınlarına temas ettiği, bebeğin derisindeki pigment miktarı ve bebeğin cildine sürülen koruyucu faktörlere göre vitamin üretimi değişir. D vitamini eksikliği kemik gelişimini olumsuz etkiler. Amerikan Pediatri Akademisi bebek ne ile beslenirse beslensin 2. haftadan itibaren günlük 200 IU D vitamini verilmesini önermektedir.

Acı Yiyen Bir Annenin Sütünde Sorun Yok İse Bebek Bu Tadı Sevmiş Demek Midir?

Bu konuda kesin bir şey söylemekle beraber şöyle bir değerlendirme yapılabilir. Annenin boğazından midesine kadar birçok organında tahribatlara yol açan acılı yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Çünkü bu gıdalar hem sizin hem bebeğinizin reflü olmasına sebep olabilir. Bebeğiniz şikayet etmese bile uzun vadede zararları olabilir.



