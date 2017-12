Moringa bitki çayı ile kilo verme

Yıllar içinde ismini hızlı bir şekilde duymaya başladığımız moringa çayı içerisindeki özellikler sayesinde sağlıklı zayıflama sağlamaktadır.

Moringa çayı nedir? İçeriğinde neler var?

İçerisinde bulunan maddelerin zenginliğinden kaynaklı olarak birçok kişinin tercih ettiği bitkiler arasına giren moringa bitkisinin çayı yapılmaktadır. Çayının yapılmasının en büyük özelliği zayıflatma etkisinin bulunmasıdır. Hindistan’da meşhur olan ve ilk kez orada yetiştirilen bu bitki zaman içerisinde çeşitli ülkelere yayılmış ve neredeyse her yerde bulunmaktadır. Bitkinin diğer bitkilere göre en önemli farkı her parçasının yenmesidir. Bitkide bulunan kök, sap, tohum, çiçek, yaprak olmak üzere her bölgesi bir amaç için kullanılır. Bitkinin çayı ise yapraklardan yapılmaktadır. Yapraklar ile hazırlanan çay tüketilmek üzere paketlenmektedir. Zengin birçok vitamini içeriğinde barındıran bitkinin çayı aynı zamanda mineral desteklidir. Bu yüzden kilo vermeyi oldukça hızlandırmaktadır. Bu çayı çoğu kişi kilo vermek için tercih eder. Çayın içerisinde çeşitli vitamin ve mineraller yer alır. Yüksek oranda C, A, B3, B1, B2 bulunmakta ve demir, protein, potasyum, kalsiyum miktarı fazladır.

Moringa bitki çayının faydaları nelerdir?

Moringanın içeriğindeki C vitamini miktarı portakal ile kıyaslanmıştır. Ayrıca bu bitkinin yaprakları pişirildiği zaman bu haldeki protein oranı 3.1 g. olarak ifade edilir. Bunların yanı sıra fosfor, kalsiyum, C vitamini, demir, A vitamini, Karoten ve B vitamini içermektedir.

İçerisinde E, A ve C vitaminleri bulunduğu için bazı hastalıkların iyileşmesi üzerinde etkili olmaktadır. İnsan vücudu için değerli olan bu vitaminler birkaç hastalığı önleyebilir. Ayrıca sindirim sistemini dengeleme etkisi bulunmaktadır.

Diş sağlığı için önem teşkil eden kalsiyum bu bitkide oldukça fazla miktarda bulunmaktadır. Vitamin oranları fazla olduğu için vücut daha dirençli bir hale gelir bu sayede hastalıklara karşı vücut kendini koruyabilir. Enfeksiyonlar karşısında vücut kuvvetli olur.

Ciltte oluşacak olan kırışıkların meydana gelmesini geciktirmektedir. Cildin doğal ve canlı görünmesini sağlar. Güçlü bir antioksidan kaynağı olarak belirtilebilir.

Protein miktarı fazla olan bitkilerden biridir. Aynı zamanda yağ ve karbonhidrat miktarı düşük olduğu için bu durum kişiye çeşitli avantajlar sağlamaktadır. Günümüzde ciddi bir sağlık problemi haline gelen obezite rahatsızlığı için kişinin kilo verme sürecini kolaylaştırmaktadır. Zayıflamak için bu bitkinin çayı oldukça fazla tüketilir. Türkiye’de tanınmaya başladıktan sonra düşük orandaki yağ ve karbonhidrattan dolayı yemeklerde tercih edilmeye başlanmıştır.

Bu bitki sağlıklı olduğu için her bölgesi kullanıldığı gibi kullanım alanları da farklı olabilmektedir. Yemeklerde kullanılabilir, hijyen için tercih edilebilir ve zayıflama süreci için çayı tüketilerek bu zaman diliminin kısaltılması amaçlanmaktadır.

Moringa çayı kullananlar ve kullanıcı yorumları