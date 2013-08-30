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Migren beynin yapısını bozuyor

Migren hastalarının beyinlerinde lezyonlar ve anomalilere rastlandı.

Migren beynin yapısını bozuyor

Migren hastalarının beyinlerinde lezyonlar ve anomalilere rastlandı.

30 Ağustos 2013 Cuma 09:03
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Migren beynin yapısını bozuyor
ANKARA

Migrenin, beynin yapısında değişikliklere yol açtığı belirlendi.

"Neurology" dergisinde yayımlanan araştırma, migrenin beynin beyaz maddesinde değişikliklere yol açtığını ve minik lezyonlara neden olduğunu ortaya çıkardı.

Kopenhag Üniversitesi araştırmacıları, migren hastaları ile sağlıklı kişilerin beyinlerinden alınan MRI  taramalarını karşılaştırdı.

Yapılan karşılaştırmalar, migren hastaları ile sağlıklı kişilerin beyinleri arasında yapısal farklılıklar olduğunu gösterdi.

Migren hastalarının beyinlerinde beyaz madde anomalilerine ve minik lezyonlara rastladıklarını belirten bilim adamları, yapısal değişikliklerin etkisinin ortaya çıkarılması için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini açıkladı.

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 2'sinin kronik migrenden muzdarip olduğu sanılıyor. Migren, erkeklerin yüzde 7'sini, kadınların ise yüzde 18'ini etkiliyor. Kimi durumlarda 72 saate kadar süren ağrılara neden olan migren için hala geçerli bir tedavi yöntemi bulunmuyor.

AA

Son Güncelleme: 30.08.2013 09:03
Anahtar Kelimeler:
Migren
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