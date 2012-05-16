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Midesinden 30 santimetrelik kist çıktı

Karın şişkinliği şikayetiyle hastaneye giden kadının midesinden 30 santimetre çapında kist çıkarıldı.

Midesinden 30 santimetrelik kist çıktı

Karın şişkinliği şikayetiyle hastaneye giden kadının midesinden 30 santimetre çapında kist çıkarıldı.

16 Mayıs 2012 Çarşamba 17:00
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Midesinden 30 santimetrelik kist çıktı

KONYA

Konya Özel Konya Farabi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Erenoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastaları Emine Karadağ'ın (63) kendilerine karın şişkinliği ve ağrısı şikayetiyle geldiğini söyledi.
Yapılan kontrollerde kadının karnında bir kitle olduğunun tespit edildiğini ifade eden Erenoğlu, kitleyi bulunduğu yerden çıkartmak için ameliyat kararı aldıklarını kaydetti.
Erenoğlu, iç organlardan bazılarına baskı yapan kitlenin başarılı bir şekilde alındığını belirterek, ''Kitlenin içindeki yaklaşık 4 litre suyu boşalttık. Sonra açılan 1,5 santimetrelik delikten kisti çıkarttık. Kist, yaklaşık 30 santimetre çapında. Hastanın durumu gayet iyi'' diye konuştu.
Emine Karadağ ise bugüne kadar birçok hastaneye gittiğini ama bir sonuç alamadığını dile getirdi.
En son başvurdukları hastanede karnında bir kist olduğu açıklandığında şaşırdığını anlatan Karadağ, bugüne kadar bu kistle ilgili gittikleri hastanelerde kendilerini bir şey söylenmemiş olmasının şaşırtıcı olduğunu söyledi. Karadağ, şu an sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

AA

Son Güncelleme: 16.05.2012 09:01
Anahtar Kelimeler:
MideKist
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