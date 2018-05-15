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'Metabolizma hastalıkları ramazandan sonra ortaya çıkıyor'

Prof. Dr. Saraçoğlu, ramazanda aşırı tatlı ve yağlı gıdalar tüketildiğini ve metabolizma hastalıklarının ramazandan sonra ortaya çıktığını söyledi.

'Metabolizma hastalıkları ramazandan sonra ortaya çıkıyor'

Prof. Dr. Saraçoğlu, ramazanda aşırı tatlı ve yağlı gıdalar tüketildiğini ve metabolizma hastalıklarının ramazandan sonra ortaya çıktığını söyledi.

15 Mayıs 2018 Salı 12:28
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'Metabolizma hastalıkları ramazandan sonra ortaya çıkıyor'

Biyoteknoloji ve mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu, ramazanda aşırı tatlı ve yağlı gıdalar tüketildiğine dikkati çekerek, bu nedenle metabolizma hastalıklarının ramazandan sonra ortaya çıktığını belirtti.

Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı da olan Prof. Dr. Saraçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayında çok zengin sofralar hazırlanmaması gerektiğini söyledi.

Orucun zeytin, incir ya da hurma ile açılmasını tavsiye eden Saraçoğlu, "Daha sonra çorba tüketilir. Sonra sofradan kalkarsınız, akşam namazınızı kılarsınız. Tekrar sofraya oturduğunuzda çok yağlı olmayan ve katı yağların kullanılmadığı sebzeli yemekten bir kap tüketilir. Bu şekilde iftar yapılabilir." diye konuştu.

İbrahim Adnan Saraçoğlu, eskiden sofraların bugünkü kadar zengin ve çeşitli hazırlanmadığını dile getirerek, zengin hazırlanan sofraların israfa da neden olduğunu vurguladı.

Ramazanda insanların özellikle ölçülü beslenmeye dikkat etmesi gerektiğini dile getiren Saraçoğlu, şöyle devam etti:

"Son yıllarda ramazanda insanlar aşırı derecede tatlı tüketiyorlar, aşırı derecede yağlı gıdalar tüketiyorlar. Ramazandan çıktıktan sonra veya ramazanın son haftasına baktığımızda kalp krizi geçirenler, stent takılanlar, hastaneye koşuşturanları görürsünüz. Metabolizma hastalıkları hep ramazandan sonra ortaya çıkıyor. Şeker, diyabet... Yok 'kolesterolüm yükseldi, insülin direncim gelişmiş' şeklinde metabolizma hastalıklarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Onun için ramazanda ölçülü beslenmeye dikkat etmeliyiz."

Sahurda tatlı tüketimi baş ağrısı yapabilir

Prof. Dr. Saraçoğlu, sahur menüsünde tuz tüketiminde dikkatli olunmasını önererek, pirinç pilavı yerine patates yemeklerinin tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.

Sahurda tatlı tüketiminin gün içerisinde baş ağrısına yol açabileceğine dikkati çeken Saraçoğlu, "Çay içilebilir ama çok fazla içilmemeli, çünkü vücuttan su attırıyor. Brokoli, karnabahar çok fazla tüketilmeli. Mercimek, ıspanak folik asit açısından çok iyi ancak çok fazla yağ kullanılmamalıdır." dedi.

İbrahim Adnan Saraçoğlu, hem sahurda hem de iftarda özellikle kızartma yemeklerinden uzak durulmasının sağlık açısından büyük önem arz ettiğini de sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. İbrahim Adnan SaraçoğluSağlıkMetabolizma Hastalıkları
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