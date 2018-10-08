MEME KANSERİNİN TEŞHİSİNDE GEÇ KALMAYIN! 

Haber: Sumru Aydın

Kadınlara Meme Sağlığı Konusunda Tavsiyeleriniz Neler?

Bir kadının meme sağlığı konusundaki en büyük destekçisi yine kendisi olmalıdır. 20 yaşını geçen her kadının adetinin bittiği tarihten sonra ilk 10 gün içerisinde kendisini muayene etmesi önerilmektedir. HYPERLINK "http://drcemyilmaz.com/?page_id=4697"Sadece ayda 10 dakika ayrılarak yapacak kendi kendine meme muayenesi ile meme kanserine karşı en büyük güvenceye sahip olabilirsiniz. Meme kanseri konusunda uyarıcı olabilecek bazı belirtiler vardır. Bu belirtilerin olması halinde en hızlı şekilde hekime müracaat edilmesi gerekir. Unutulmamalıdır ki "Erken teşhis her zaman hayat kurtarıcıdır.”

İşte Meme Kanserinin Belirtileri:

Memede veya koltukaltında ele gelen sertlik veya şişlik

Meme başından akıntı

Meme başında içe doğru çekilme, çökme veya şekil bozukluğu

Meme başı derisinde değişiklikler

Meme cildinde yara veya kızarıklık

Meme cildinde ödem, şişlik ve içe doğru çekintiler olması (portakal kabuğu görünümü)

Memede büyüme, şekil bozukluğu veya asimetri ya da renginde değişiklik (kızarıklık vs.) şeklinde sıralanabilir.

Meme Kanserine Karşı Koruyucu Yöntemlerden Bahseder misiniz?

Meme kanserine karşı en iyi koruyucu yöntem erken teşhistir. Mamografi ve meme ultrosonografisi ile tarama programları yapılmaktadır. Bu tarama programları sayesinde erken evre meme kanseri yakalama oranları hızla artmakta ve sağ kalımda büyük avantajlar elde edilmekle birlikte tedavi maliyetleri de azalmaktadır.

Peki Meme Kanserinde Tedavi Yöntemlerimiz Neler?

Herhangi bir şekilde Meme Kanseri şüphesiyle biyopsi yapılarak tanı konulan hastalar için tedavi; cerrahi (meme koruyucu ve memenin alınması), patolojik prognostik faktörler, memenin alınıp alınmaması ve bazı reseptörlerin (+) olup olmamasına göre kemoterapi, radyoterapi, hormonoterapi gibi tedavi çeşitli yöntemler uygulanabilir.

Meme Kanserinde Radyoterapinin Öneminden bahseder misiniz?

Radyoterapi, meme kanserinde son derece önemli bir tedavi yöntemidir. Tümörün çıkartıldığı bölgede, kalmış olabilecek tohumları yok ederek, kanserin o bölgede tekrarlamasını büyük oranda engeller. Meme koruyucu cerrahi (MKC) (sadece kanserli kitlenin çıkarılması) uygulanan hastalar için radyoterapi tedavinin vazgeçilmez bir parçasını oluşturur ve lokal nüks riskinde net %20 ve ölüm riskinde net %8 azalma sağlar. Mastektomi (kanser bulunan memenin alınması) sonrası radyoterapi bazı prognostik göstergelerin varlığı durumunda uygulanır ve lokal yenileme riskinde net %16-22 ve 15 yıllık sağkalımda net %7 artış elde edilir.

Memesi Alınmış Olan bir Hastanın Radyoterapi Tedavi Süresi Ne Kadar Olmalıdır?

Memesi alınan ve patolojik prognostik faktörlere göre radyoterapi yapılma endikasyonu konulmuş hastalarda genellikle 25 iş günü (hafta sonu günleri hariç 5 hafta), MKC uygulanmış hastalarda ise 30-33 iş günü (hafta sonu günleri hariç 6-6.5 hafta) süreyle radyoterapi uygulanır. Radyoterapi alacak hastalar öncelikle meme bordu denen sabitleme sistemini üzerinde tedavi pozisyonlandırılır. Takiben planlama tomografisi çekilerek bilgisayar üzerinde kanserli meme ya da göğüs duvarı, yüksek riskli hastalarda bölgesel lenf nodları ve çevredeki riskli organlar tek tek çizilerek hastanın 3 boyutlu görüntüsü oluşturulur ve tedavi planlaması yapılır. En mükemmel plan elde edildikten sonra hasta kliniğe davet edilerek tedavisine başlanır. Radyoterapi ağrısı, sızısı olmayan bir tedavi yöntemidir. Kanserli bölgeye belli bir mesafeden cihazla uygulanır. Son yıllarda parsiyel meme ışınlaması ve ameliyat esnasında meme ışınlaması konusunda yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Ancak henüz net sonuçları ortaya konulamamıştır.

Radyoterapi Yan Etkileri Nelerdir?

Radyoterapi sırasında radyoterapi uygulanan alanda cilt üzerinde kızarıklık yanık benzeri yan etkiler oluşabilir. Tedavi bölgesinde akciğer, kalp gibi yaşamsal organlar da bulunduğundan, bunların zarar görmemesi için, modern teknikler ve cihazlar kullanılmaktadır. Yan etki görülme oranları 1970'liyıllardan bu zamana önemli ölçüde azalmıştır.