Meme kanserinin tedavisinde yeni umut

ANKARA - İngiliz bilim adamlarının 2 araştırması, meme kanserine yakalanan kadınlara umut oldu.

Bilim adamları, kadın hormonlarıyla kanser hücrelerinin ilişki halinde olmasını engelleyen hormon tedavisine eşdeğer aromataz inhibitörü ile bifosfonat grubu ilaçların meme kanserinin ilerlemesini ve nüksetmesini engelleyebileceğini belirtti.

Standart tedavi yöntemleri uygulanan ve söz konusu ilaçlar verilen 30 bin kadını kapsayan 9 çalışmanın sonucunu değerlendiren bilim adamları, aromataz inhibitörü grubu ilaçları 5 yıl boyunca kullanan menopozdaki hastalarda kanserin ilerlemesinin yüzde 30’a kadar düştüğünü, ölüm riskinin yüzde 15’e kadar azaldığını belirledi.

Araştırmaya imza atanlardan Profesör Mitch Dowsett, bu iki ilaç grubunun, mevcut ilaç tedavisinden daha etkili olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 20 bin kadın üzerinde yapılan bir başka araştırma da kemik erimesine karşı kullanılan, etken maddesi bifosfonat olan ilaçların, menopozdaki kadınlarda kanser hücrelerinin kemiğe yerleşme riskini yüzde 28’e kadar azalttığını ve kanser teşhisi koyulduktan sonraki 10 yıl içinde ölüm riskini yüzde 18’e kadar düşürdüğünü ortaya koydu.

Yapılan iki ayrı araştırmaya katılan Oxford Üniversitesi’nden Profesör Richard Gray, söz konusu 2 ilaç grubunun menopozdaki hastaların ölüm riskini azaltabileceğini belirterek aromataz inhibitör ilaçlarının kemik erimesi gibi yan etkilerini bifosfonat ilaçlarının giderebileceğine de dikkati çekti.

Araştırmaların sonuçları "The Lancet" dergisinde yayımlandı.